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Danger on the roads is costing Gold Cost residents more money

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Danger on the roads is costing Gold Cost residents more money

Danger on the roads is costing Gold Cost residents more money

A new report says higher premiums are because Florida drivers face greater danger on the road.
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Danger on the roads is costing Gold Cost residents more money

WON'T MAKE YOU HAPPY.MANY OF YOU ARE PAYING THEMOST FOR CAR INSURANCE IN THESTATE.

BOYNTON BEACH AND LAKEWORTH ARE SOME OF THE MOSTEXPENSIVE CITIES, ACCORDINGA WALLETHUB REPORT.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVE'SJANNY RODRIGUEZ IS LIVE INLAKE WORTH WITH SOME WAYS YOUCAN SAVE MONEY.

JANNY?THAT CAR INSURANCE REPORT SAYSTHE REASON FLORIDA DRIVERS AREPAYING MORE IS BECAUSE THEYFACE A GREATER DANGER ON THEROAD...BUT THERE ARE WAYS TOMAKE YOUR INSURANCE CHEAPER.WALLETHUBYOUR AGE IS STILL ONE OF THEBIGGEST FACTORS DRIVING THEPRICE UP..16 YEAR OLDS AREPAYING 342-PERCENT MORE THAN56 YEAR OLDS.

YOUR DRIVINGRECORD CAN AFFECT YOURPREMIUM.

FLORIDA DRIVERS WITHA RECENT ACCIDENT PAY UP TO 47PERCENT MORE FOR INSURANCE.ANOTHER FACTOR IS THE NUMBEROF MILES YOU DRIVE PER YEAR.WALLETHUB SAYS DRIVING MORETHAN 25-THOUSAND MILES PERYEAR MEANS YOUPERCENT MORE FOR CARINSURANCCOMING UP NEXT IFEW WAYS YOU CAN SAVE MONEY ONYOUR CAR INSURANCE.HAPPENING TODAY, IT'S A




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