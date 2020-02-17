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IRC pushing back against Brightline

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:17s - Published < > Embed
IRC pushing back against Brightline

IRC pushing back against Brightline

The legal fight over the expansion of the Brightline train from West Palm Beach to Orlando may not be over.
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IRC pushing back against Brightline

EXPANSION OF THE BRIGHTLINETRAIN FROM WEST PALM BEACH TOORLANDO MAY - NOT - BE OVER -INDIAN RIVER COUNTY LEADERSMAY BE GOING TO THE U-SSUPREME COURT - WPTVNEWSCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY IS HERE WITH A BIGVOTE COMING UP TOMORROW..SHANNON, THIS LEGAL FIGHT WASALL BUT OVER LAST MONTH -CLEARING THE WAY FOR BRIGHTLINE- BUT NOW - PRIVATE MONEY ISAPPARENTLY COMING IN TO CHANGETHAT -COUNTY DOCUMENTS SHOW AS MUCHAS 200 THOUSAND DOLLARS ISBEING RAISED BY PRIVATECITIZENS INDIAN RIVER COUNTYIS CHALLENGING THE LEGALITY OFOVER NEARLY TWO BILLIONDOLLARS IN TAX EXEMPT PRIVATEBONDS TO FUND THE EXPANSION -IN A LETTER FROM THE COUNTYATTORNEY - THE PRIVATE MONEYWOULBE GOWARDS ASKING THESUPREME COURT TO TAKE THE CASE- ALSO AIMS TO HIRE ANATTORNEY WHO ONCE CLERKED WITHTHE LATE SUPREME COURT JUSTICEANTONIN SCALIA.

INDIAN RIVERCOUNTY HAS OPPOSED THEBRIGHTLINE EXPANSION FROM THESTART - AND STOPPING THESE TAXEXEMPT BONDS WOULD LIKELY ENDTHE EXPANSION.IN HIS LETTER THE COUNTYATTORNEY SAYS IF THE SUPREMECOURT TAKES THE CASE - THEYARGUING IT WOULD COAST 400THOISAND DOLLARS WHICH HE SAYSTHE COUNTY ALREADY HAS IN ANACCOUNT - COUNTY COMMISSIONERSARE EXPECTED TO DECIDE WHETHERTO GIVE THIS GREEN LIGHTTOMORROW.

SHANNON.




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