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22 silver coins, 300 years old, uncovered on Indian River County beach

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:18s - Published < > Embed
22 silver coins, 300 years old, uncovered on Indian River County beach

22 silver coins, 300 years old, uncovered on Indian River County beach

— A modern day treasure hunter uncovered quite a score on an Indian River County beach last week.
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22 silver coins, 300 years old, uncovered on Indian River County beach

RIVER COUNTY BEACH - ABOUT TWODOZEN SILVER COINS FROM ATHREE- HUNDRED YEAR OLD SUNKENSHIP.

WPTV NEWSCHANNEL 5'SARTHUR MONDALE SPOKE WITHARCHAEOLOGISTS WHO SAY THEREMORE TO FIND ALONG THETREASURE COAST.ITIT”(07:21:28) THE SKIES AREOVERCAST - AND RAIN MOVINGCLOSER TO THE BEACHES ALONGHUTCHINSON ISLAND& WHILEPEOPLE SEEK COVER.

BEEP” THEPERFECT TIME TO DIG FORTREASURE IN THE SAND.

THATPIECE OF ALUMINUM FOIL” WHENIT COMES TO FINDING TREASURE ONTHE BEACH THESE THREE WELCOMEMAJOR STORMS. ”DURINGHURRICANE FRANCES AND JEANNE IDIDNDAYS”(06:58:10) ”WHEN WEHAVE THESE STORMS THEY MOVE THELIGHT MATERIAL AND DROP THEHEAVY STUFF” ITSTORY WHEN LOOKING FORTREASURE IN THE WATER.

THEWEST WINDS LAY THE SURF DOWNAND WHEN THE SURF GETS LAIDDOWN OUR BOATS ARE ABLE TO WORKMORE EFFICIENTLY”(07:07:0 2)OH, THAT24-YEARS TREASURE HUNTERS LIKEMARTINEZ HAVE FOUND SPANISHCOINS THREE HUNDRED YEARSOLD&THEIR LATEST FIND HAPPENEDON FRIDAY WHEN THE THREE FOUND22 SOLVER COINS AND OTHESPANISH SHIP ARTIFACTS ALONGWABASSO'S TURTLE TRAIL BEACH.BUT THAT'S ONE OF THE SMALLERFINDS.

WHEW” THEREBELT BUCKLES, DAGGERS,CUTLERY, PORCELAIN, HOUSEHOLDITEMS AND NOBLE MENSWEAR&LIKTHESE CUFF LINKS.

THIS ISSOMETHING EVERYBODY WANTS TOFIND RIGHT HERE”(06:39:18)AND THE VALUE OF THEIR FINDSHAVE REALY ADDED UP.

”BETWEEN$13 AND $15-MILLION INTREASURE RECOVERIES THETREASURE IS BELIEVED TO BEFROM THE 1715 TREASURE FLEETWRECK INVOLVING ELEVEN SPANISHSHIPS - RETURNING FROM A TRADEVOYAGE TO CUBA - THAT WRECKEDNEAR SEBASTIAN DURING AHURRICANE.”A HURRICANE CAMEAND PUSHED THEM ALL ONTO THEREEFS OF THE TREASURE COASTS.AND THAT IS WHY WE ARE CALLEDTHE TREASURE COASTS BECAUSE OFTHESE SHIPWRECKS”(07:33:19 )JOHANSON, WHOSE GRANDFATHERWAS THE MAIN SALVAGER OF THESHIPWRECKS ALSO ESTIMATESTHEREWATERS.

AND THERE'S A MUSEUMDEDICATED TO IT.

ITON THAT TRADITION AND BEINGABLE TO PASS THAT ON TO FUTUREGENERATIONS WE CAN PUT THEODDS IN OUR FAVOR BY LEARNINGHOW TO READ THE BEACHES”“THEMEL FISHER MARITIME MUSEUMSAYS COINS FROM THE SPANISHFLEET WEREN'T RECOVERED UNTILTHE LATE 50THEREBE FOUND.

ARTHUR MONDALE WPTVNEWSCHAN




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