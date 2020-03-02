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Yes! Pics - 2/28/20

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 02:24s - Published < > Embed
Yes! Pics - 2/28/20

Yes! Pics - 2/28/20

In today's health headlines can a face mask protect you from Coronavirus.

Experts say that only people with weakened immune systems need to be wearing these.

Also, The US House has passed a bill banning flavored tobacco.

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Yes! Pics - 2/28/20

YOU FROM THE CORONAVIRUS?

ANDIFSO -- WHICH ONE SHOULD YOUCHOOSE?KATHRYN HALVORSEN SAT DOWN WITHA PHARMACIST TO GET ANSWERS."OH MY GOSHPREVENTATIVE...PREVENTATI VEMEASURE, JUST WANT TO MAKE SURETHAT I'M SAFE ASBEST I CAN."WE'VE SEEN THEM IN THE NEWS ALOT LATELY... FACE MASKS..

BUTARE THEY NECESSARY?

AND WHOSHOULD BE WEARING THEM?15"REALLY PEOPLE THAT ARE COMINGIN CLOSE CONTACT WITH PEOPLETHAT ARE REALLY SICK AND YOUHAVEYOU MIGHT HAVE A WEAKENED IMMUNESYSTEM YOURSELF AT SOME POINTBUT NOT THE GENERALPUBLIC NEEDS TO BE WEARINGMASKS."MARK THOMPSON SAYS OVER THE PASTFEW MONTHS HE'S SEEN MORECUSTOMERS COMING TO THEPHARMACY TO BUY MASKSTODAY THERE WERE JUST 6 LEFT ONWHAT IS USUALLY A FULL SHELF."I THINK PEOPLE THAT ARE SCAREDTO GET SICK ARE WEARING MASKS ORTHERE ARE PEOPLE THAT ARE SICKWEARING THEM BECAUSE THEY HAVEMAYBE NOT CORONAVIRUS BUT A LOTOF REGULAR COLD VIRUSES."THOMPSON SAYS THERE'S TWODIFFERENT TYPES OF MASKS -THERE'S OF COURSE A SURGICALMASKOR WHAT THEY CALL AN N-95RESPIRATOR MASK."THERE'S WHAT THEY REFER TO AS N- 95 AND IT MEANS IT PROTECTSAGAINST 95 PERCENT OF MICRONS SOTHAT WOULD BE MOST VIRUSESBACTERIA THOSE KIND OF THINGSAND IT BLOCKS 95 PERCENT OFTHOSE.

REGULAR SURGICAL MASKS-DON'T HAVE THE 95 PERCENTBLOCKING MORE FOR LARGE DROPLETSIFSOMEONE WERE TO SNEEZE OR SPIT."THIS CUSTOMER CAME IN LOOKINGFOR ONE.HE SAYS THE SCARIEST PART ISTHAT THERE IS NO VACCINATION ASOF YET FOR THE CORONAVIRUS.ME: WHEN YOU SEE SOMEONE WEARINGA FACE MASK WHAT DO YOU THINK?1:30"I THINK I SHOULD CONSIDER ITMYSELF."ANOTHER CUSTOMER AT THE PHARMACYWASN'T IN TO BUY A MASK- HEALREADY HAS ONE.ME: WHEN YOU SEE SOMEBODYWEARING A MASK WHAT DO YOUTHINK.1:42"WELL I THINK THEY'RE SMART ITHINK THEY'RE TRYING TO PROTECTTHEMSELVES AND I ALSOHOPE THAT THEY HAVE WIPES ANDDISINFECTANTS IF THEY'RE IN ANAIRPORT TRAVELING."ALTHOUGH THE PHARMACY STILL HASSURGICAL MASKS... THEY SAY...THE N-95RESPIRATOR MASKS ARE ON BACKORDER... AND THAT THEY MIGHT NOTGET MORE UNTIL MAY.THE U-S HOUSE NARROWLY APPROVEDLEGISLATION THAT WOULD BAN THESALEAND MANUFACTURING OF ALLFLAVORED TOBACCO.IT PASSED BY JUST 18 VOTES.THE BILL WOULD PREVENT COMPANIESFROM MAKING AND SELLING FLAVOREDTOBACCO... AND INCREASES THEUSER FEE ON NICOTINE.THE BILL NOW HEADS TO THE




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