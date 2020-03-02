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Monsignor William Lynn Appears Before Judge

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:41s - Published < > Embed
Monsignor William Lynn Appears Before Judge
The former Archdiocese official is prepping for retrial.
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Monsignor William Lynn Appears Before Judge

NOT FOUND THE SOURCE OF THEODOR.WE ARE WORKING TO GET MOREINFORMATION.WE WILL HAVE A LIVE REPORTCOMING UP AT 5:00 O'CLOCK.MONSIGNOR WILLIAM LYNN WASBACK BEFORE A PHILADELPHIAJUDGE TODAY.FORMER ARCHDIOCESE OFFICIAL ISPREPPING FOR HIS RETRIAL INTWO WEEKS.LYNN, LAWYERS WILL NOT COMMENTBECAUSE OF A GAG ORDER, NOWONLY CBS-3 WAS OUTSIDE THECRIMINAL JUSTICE SENT TOREDAY.PROSECUTORS ARE ARGUING THATPRETRIAL MOTION TOSS GETCERTAIN EVIDENCE, ADMITTED,INCLUDING GRAND JURYTESTIMONY, AND TESTIMONY FROMHIS FIRST TRIAL.LYNN WAS THE FIRST HIGHESTRANKING CHURCH OFFICIALCONVICTED IN CONNECTION TOALLEGATIONS HE COVERED UPREPORTS OF THE CLERGY SEXABUSE.APPELLATE COURT WILL RETURN,RULING THAT THE JURY WAS




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