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Protecting students from coronavirus

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:28s - Published < > Embed
Protecting students from coronavirus

Protecting students from coronavirus

Local school district are being pro-active protecting students.

So far none of our schools have been affected, but districts are taking precautions.
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Protecting students from coronavirus

AFFECTED - BUT DISTRICTS ARETAKING PRECAUTIONS.WPTV NEWCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY IS LIVE OUTSIDE VEROBEACH HIGH SCHOOL TO EXPLAIN.KEEPING THESE SCHOOLS CLEAN ISA PRIORITY HERE IN INDIANRIVER COUNTY AND IN ALL THESCHOOL DISTRICTS IN THE AREA &IN FACT WEGOVERNOR HELD A CONFERENCECALL WITH SUPERINTENDENTS ONWEDNESDAY &TODAY IN VERO BEACH HIGHSCHOOLÃCUSTODIANS, HEALTHASSISTANTS AND PRINCIPALSATTENDED A DISCUSSION ABOUTTHE CORONA VIRUS &INPARTICULARÃMAKING SURESTUDENTS AND FACULTY AREPROTECTEDÃAND THAT INCLUDESCLEANING EVERYTHINGÃEVERYDAY&< WE HAVE ITEMS WENOW CALLED ELECTRIC MISTERSTHAT PROVIDE CHEMICAL GRADESPRAY DISINFECTANT SO WESCRUBBING BUSES WESCRUBBING CLASSROOMS ON ADAILY BASIS INSURING THEENVIRONMENT WE PROVIDE FOR OURSTUDENTS IS EXTREMELY CLEANAND EXTREMELY HEALTHY”




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Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:17Published

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