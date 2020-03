Agotan los desinfectantes por compras de pánico en Chico 3 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Agotan los desinfectantes por compras de pánico en Chico Algunas tiendas de Chico se estan quedando sin desinfectantes antibacteriales debido a las compras de pánico por el coronavirus. 0

shares ShareTweetSavePostSend Agotan los desinfectantes por compras de pánico en Chico Si esá pensando comprar desinfectante de manos en chico, parece que va a batallar en conseguirlo. Visitamos el walmart de chico y encontramos los estantes vaíos, donde normalmente encontraía los desinfectantes de manos y jabones. Los empleados dicen que estan agotados. En winco, la compaía publico este anuncio limitando la cantidad de cuanto cada persona puede comprar, no solo desinfectante pero tambén otros arículos de limpieza. Los compradores dicen que estan preocupados de entrar en contacto con alguien que tenga coronavirus y quieren estar preparados. El departamento de salud ública del condado de butte alienta a tener buena higiene como prevencón, lave sus manos frecuentemente por lo menos 20 segundos y tosa en su codo o en un pañuelo





You Might Like

Tweets about this