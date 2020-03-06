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Yes Bank crisis: Congress attacks Modi Govt, seeks Nirmala Sitharaman's resignation | Oneindia News

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Yes Bank crisis: Congress attacks Modi Govt, seeks Nirmala Sitharaman's resignation | Oneindia News

Yes Bank crisis: Congress attacks Modi Govt, seeks Nirmala Sitharaman's resignation | Oneindia News

A NEW PHOTO OF FORMER JAMMU & KASHMIR CHIEF MINISTER OMAR ABDULLAH HAS SURFACED ON SOCIAL MEDIA ON THURSDAY.

THE PHOTO CLICKED IN A ROOM SHOWS OMAR ABDULLAH SPORTING A LONG BEARD AND HE IS SEEN STANDING WITH A DOCTOR APPARENTLY.

RAHUL GANDHI LED A PROTEST OF SENIOR CONGRESS LEADERS ON THE PARLIAMENT PREMISES TODAY AGAINST THE SUSPENSION OF SEVEN PARTY MPS FROM THE LOK SABHA.

SPEAKING ON THE CRISIS HIT YES BANK, RESERVE BANK OF INDIA GOVERNOR SHAKTIKANTA DAS SAID THAT THE DEPOSITORS' INTERESTS WILL BE FULLY PROTECTED, THERE IS NO NEED TO WORRY.

THE NUMBER OF CONFIRMED CORONAVIRUS CASES REACHED 31 IN INDIA AFTER A DELHI MAN WITH A HISTORY OF TRAVELING TO THAILAND AND MALAYSIA TESTED POSITIVE ON FRIDAY.

THE RESIGNATION OF MP MLA HARDEEP SINGH DANG, FOLLOWED BY A MYSTERIOUS MEETING BETWEEN CHIEF MINISTER KAMAL NATH AND TWO BJP LAWMAKERS, HAS ADDED NEW TWISTS TO THE MADHYA PRADESH CONGRESS GOVERNMENT'S WAITING GAME AFTER THE SUDDEN FLIGHT OF A GROUP OF MLAS.

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kalpuprassi

prasath raghavendren BJP IS FACING THE HEAT OF DEEPLY ROOTED MALPRACTICES BY CONGRESS IN SO MANY YEARS. Yes Bank crisis: Rahul Gandhi a… https://t.co/oSsN1g10kf 5 hours ago

GopiSpeaks

G K M 🇮🇳 RT @republic: 'Understand Chronology': MP Congress attacks Centre over Yes Bank crisis; fearmongers https://t.co/YbIHsBZGyV 6 hours ago

republic

Republic 'Understand Chronology': MP Congress attacks Centre over Yes Bank crisis; fearmongers https://t.co/YbIHsBZGyV 7 hours ago


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Credit: Oneindia     Duration: 03:39Published

Finance Minister Nirmala Sitharaman says Yes Bank depositors' money will remain safe | Oneindia News [Video]Finance Minister Nirmala Sitharaman says Yes Bank depositors' money will remain safe | Oneindia News

Nirmala Sitharaman speaks up on Yes Bank crisis. Assures the depositors saying that their money will remain same and that the government is in touch with the RBI.

Credit: Oneindia     Duration: 01:20Published

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