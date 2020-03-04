Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Bernie Sanders brings campaign to Arizona

Bernie Sanders brings campaign to Arizona

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:47s - Published < > Embed
Bernie Sanders brings campaign to Arizona

Bernie Sanders brings campaign to Arizona

The Phoenix Veteran’s Memorial Coliseum has become a popular place for political rallies at both ends of the spectrum.

A few weeks ago Donald Trump was here.

Thursday was Bernie Sanders’ night.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Bernie Sanders brings campaign to Arizona

THIS IS THE SAME VENUE WHEREDONALD TRUMP ATTRACTED LARGECROWDS A FEW WEEKS AGO...BYEARLY AFTERNOON THIS WAS THESCENE AS SANDERS SUPPORTERSHAD ABOUT THREE HOURS TO WAITTO GET IN FOR THE RALLY.

THEYSAY THEY FEEL SANDERS HAS HELDCONSISTENT STANDS ON THEIRPRIORITIES.

BRANDON DORFMAN/SANDERS SUPPORTER: "CLIMATECHANGE IS A BIG ONE.

YOU KNOW,I'M A RED HEAD AND I'MOBVIOUSLY OUT HERE IN THEDESERT SO..

BUT YOU KNOW ITHAS CAUSED A LOT OF CONFLICTIN THE WORLD AND I'M FORMEDICARE FOR ALL FOR SURE."1:11 EMRE UZUMBAG SAYS HE'SATTRACTED TO SANDERS STAND ONCLIMATE CHANGE ..

HE IS FROMTURKEY SO CAN'T VOTE FORSANDERS BUT HE CAN VOLUNTEERWHILE HE EXPERIENCES POLITICSVERY DIFFERENT FROM HIS HOMECOUNTRY.

EMRE UZUMBAG "WE'RENOT IN A VERY GOOD SITUATIONPOLITICALLY.

IT'S ALMOSTIMPOSSIBLE TO RAISE YOUR VOICEWHEN IT COMES TO FREEDOM OFSPEECH.

SO HOPEFULLY I'LL SEEANOTHER ENVIRONMENT HERE THATPEOPLE CAN SHARE THEIROPINIONS IF THEY AGREE WITHBERNIE OR NOT." 1:20AND MASSACHUSETTS CROWDS A FEWWEEKS AGO...BY EARLY AFTERNOONTHIS WAS THE SCENE AS SANDERSSUPPORTERS HAD ABOUT THREEHOURS TO WAIT TO GET IN FOR THERALLY.

THEY SAY THEY FEELSANDERS HAS HELD CONSISTENTSTANDS ON THEIR PRIORITIES.BRANDON DORFMAN/ SANDERSSUPPORTER: "CLIMATE CHANGE IS ABIG ONE.

YOU KNOW, I'M A REDHEAD AND I'M OBVIOUSLY OUT HEREIN THE DESERT SO..

BUT YOU KNOWIT HAS CAUSED A LOT OF CONFLICTIN THE WORLD AND I'M FORMEDICARE FOR ALL FOR SURE."1:11 EMRE UZUMBAG SAYS HE'SATTRACTED TO SANDERS STAND ONCLIMATE CHANGE ..

HE IS FROMTURKEY SO CAN'T VOTE FORSANDERS BUT HE CAN VOLUNTEERWHILE HE EXPERIENCES POLITICSVERY DIFFERENT FROM HIS HOMECOUNTRY.

EMRE UZUMBAG "WE'RENOT IN A VERY GOOD SITUATIONPOLITICALLY.

IT'S ALMOSTIMPOSSIBLE TO RAISE YOUR VOICEWHEN IT COMES TO FREEDOM OFSPEECH.

SO HOPEFULLY I'LL SEEANOTHER ENVIRONMENT HERE ANOTHERD MASSACHUSETTS SENATORIZABETH WARREN... HAS THISWAS THE SCENE AS SANDERSSUPPORTERS HAD ABOUT THREEURS TO WAIT TO GET IN FOR THELLY.

THEY SAY THEY FEELNDERS HAS HELD CONSISTEANDS ON TANDON DORFMAN/ SANDERSPPORR: "CLIMATE CHANGE IS AG ONE.

YOU KNOW, I'M A RAD AND IIN THE DESERT SO..

B U KNOW HASIN THE WORLD AND I'M FORDICAMEDICARE FOR ALL F R"11 EMRETRACTED TO SANDERS STAND ONIMATERKEY SO CAN'T VOTE FORNDERS BUT HE CAN VOLUNTEEI HE EXLITICALLY.

IT'S ALMOSTPOIBLE TO RAISE YOUR VOICEWHEN IT COMES TO FREEDOM OFSPEECH.

SO HOPEFULLY I'LL SOTHERT." 1:20AND MASSACHUSETTS SENATOELIZABETH EARLY AFTERNOON THISS THE SCE AS SANDERSPPORTERS HADNDERS HAS HELSA



Recent related news from verified sources

How Bernie’s Campaign Is Making Sure College Students Vote For The Revolution Before Partying On Spring Break

How Bernie’s Campaign Is Making Sure College Students Vote For The Revolution Before Partying On Spring BreakFresh off a disappointing Super Tuesday, Sen. Bernie Sanders campaign is turning to new contests in...
Mediaite - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Elizabeth Warren Online Attacks From Bernie Sanders’ Supporters a ‘Real Problem’, Calls on Campaign to Take Responsibility [Video]Elizabeth Warren Online Attacks From Bernie Sanders’ Supporters a ‘Real Problem’, Calls on Campaign to Take Responsibility

Senator Elizabeth Warren called on presidential candidates to take responsibility for online attacks, in the wake of some Bernie Sanders supporters going after her during the Democratic primary...

Credit: Veuer     Duration: 01:29Published

Sanders' Campaign Changes Strategy For Presidential Campaign [Video]Sanders' Campaign Changes Strategy For Presidential Campaign

After Super Tuesday Bernie Sanders’ campaign is shifting strategies for his 2020 presidential campaign. According to Politico, negative TV ads and highlighting former President Barack Obama’s..

Credit: Rumble     Duration: 00:32Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.