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March Madness In Full Swing At Methacton High School

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:51s - Published < > Embed
March Madness In Full Swing At Methacton High SchoolDan Koob reports.
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March Madness In Full Swing At Methacton High School

BLANK BLANK MARCH TIME TO FLIPTHE PAINING TO A LOT OF GREATBASKETBALL BEING PLAYED THANBOTH SIDES OF THE DELAWARERIVER.IT IS MARCH, MADNESS, AND FACTTHAT IT IS IN FULL SWING.SCHOOL WAS BUILT IN 1961, BOYSBASKETBALL PROGRAM AS NEVERREACHED HEIGHTS, THEY ARESUMMITING.TOP SEED IN THE STATETOURNAMENT THIS WEEKEND, WITHAN ATTITUDE THAT SCREAMS,TOGETHER.WHEN YOU CLIMB THECHAMPIONSHIP MOUNTAIN, LIKEMETHACTON BASKETBALL HAS THISYEAR IT WOULD BE EASY TO BECOMPLACENT BUT KICKING HISFEET UP IS NOT IN HEAD COACHJEFF DIRSTEIN PLAY BOOK.GOING IN THE OFF SEASONLAST YEAR WE KNEW IT WHAT'SSENTENCE TO BE GOOD.REPORTER: ONE YEAR REMOVEDFROM THE STATE QUARTER FINALAPPEARANCE WARRIORS TOOK HOMETHE SCHOOL'S FIRST PI DOUBLE ADISTRICT ONE TITLE INFEBRUARY, COMMUNITY BUZZ,CONTINUES TO SUSTAIN THESEWARRIORS, WHO WON BACK TO BACKPAC TITLES AS WELL.WE HAVE TO PAY FOR THAT,STATE COURT FINALS, YOU KNOW,THE COMMUNITY RALLYING BEHINDUS, AND JUST THE GROWTH,PROGRESS MADE OVER THE SUMMER,IT IS EXCITEMENT COMING IN.REPORTER: ENTER STATECHAMPIONSHIP TOURNAMENT ASNUMBER WITHIN SEED AND WILLFIGHT WITH HARRISBURGSATURDAY, LED BY NOT ONE BUTTWO, 1,000-POINT SCORERS, INSENIOR JEFF WOODWARD AND ERICTIMCO.METHACTON CREDITS SUCCESS TOONE SIMPLE FORMULA, WE, NOTME.THE WAY YOU PUT ASIDE,INDIVIDUAL, AND GOALS, FOR ATEAM, AND YOU KIND OF SEE WHENYOU USE YOUR GIFTS, ABILITIES,PUT THEM ALL TOGETHER WHAT CANBE ACCOMPLISH.WE BUY IN THE SYSTEM THATTHE COACHES HAVE BROUGHTFORWARD AND I FEEL LIKE THATIS A BIG ROLE IN THIS.SATURDAY NIGHT 7:00 O'CLOCK




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