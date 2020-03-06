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Senator Martha McSally gets a tour of the Arizona State Health Lab currently testing the coronavirus

Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 02:42s - Published < > Embed
Senator Martha McSally gets a tour of the Arizona State Health Lab currently testing the coronavirusArizona also announced the third case of coronavirus in the state.
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Senator Martha McSally gets a tour of the Arizona State Health Lab currently testing the coronavirus

FAY FREDRICKS IS ON ASSIGNMENTTONIGHT.WE START WITH A HEALTH ALERT.ARIZONA NOW HAS ITS THIRDPOSITIVE CASE OF THE CORONAVIRUSAND THE FIRST CONFIRMED CASE OFCOMMUNITY SPREAD MEANING HEATOFFICIALS DON'T KNOW HOW --HEALTH OFFICIALS DON'T KNOW HOWOR WHERE THIS LATEST PATIENT GOTTHE VIRUS.AS OF THIS MORNING, 51 PEOPLEHAVE BEEN TESTED AND THERE ARETWO ACTIVE CONFIRMED POSITIVECASES IN THE VALLEY RIGHT NOW.15 TESTS ARE STILL PENDING.FIVE ADDITIONAL PEOPLE ARE INISOLATION AND EXPERIENCINGSYMPTOMS.THE ARIZONA DEPARTMENT OF HEALTHTELLING US THE NEW CASE IS APINAL COUNTY WOMAN IN HER 40'S.WE KNOW SHE IS A HEALTHCAREWORKER AND IS CURRENTLY IN AHOSPITAL IN STABLE CONDITION INMARICOPA COUNTY.NOW, BECAUSE THIS LATEST CASECANNOT BE TRACED TO A KNOWNSOURCE, THERE'S A NEW LEVEL OFCONCERN TONIGHT.BESIDES THAT, THOUGH, STATE ANDCOUNTY HEALTH OFFICIALS AREREVEALING FEW DETAILS ABOUT THECONFIRMED PATIENTS.FAY FREDRICKS TAKES A LOOK ATARIZONA'S CORONAVIRUS FIGHT.




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