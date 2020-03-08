Will North advances, St. Mary's wins Catholic State Title

TO HARBORCENTER--STATE REGIONALSTODAY AS WILL NORTHHOSTED ITHACA FROMSECTION FOUR...SECOND PERIOD--NORTH ON THEPOWER PLAY... BRYANADDUDLE RIPS ONEFROM THE POINT...POPPED UP IN THEAIR-- LET'S SLOW THISDOWN... MATTHEWSCOTT JUST BELOWTHE BAR TIPS IT IN....ORIGINALLY WAVEDOFF BUT THEY MADE ITA GOOD GOAL AFTERREVIEW...NO DOUBT ABOUT THISONE THOUGH... THISTIME SCOTT FEEDSJAKE OKULEWICZ INFRONT... AND WILLNORTH LIVES TO PLAYANOTHER DAY...THREE TO ONE THEFINAL... THEY'RE BACKAT HARBORCENTERFOR THE STATESEMIFINALS NEXTWEEKEND.AND ELSEWHERE INNEW YORK-- ST.MARY'S OFLANCASTER IS THECATHOLIC STATECHAMP IN BOYS' ICEHOCKEY... THEY TOOKTHE PLACE OF ST.JOE'S AT THE STATETOURNAMENT ANDWON FOUR TO ONETODAY...