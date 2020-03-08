Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

Video Credit: KMBC - Duration: 01:26s - Published < > Embed
Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

A woman in Johnson County, Kansas, has tested positive for COVID-19.

Health officials said the woman was exposed to the coronavirus when she traveled to the Northeast.

Officials declined to say which state she traveled to.

The woman is isolated at home.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

COUNTY HEALTH OFFICIALS, BIANCAAND EMILY THE PATIENT TESTEDPOSITIVE FOR KOVIN 19 YESTERDAYIN A STATE LAB NOW, THEY’REWAITING FOR CONFIRMATION FROMTHE CDC AND TO PROTECT HERPRIVACY.THEY WOULD NOT DE WE’RE INJOHNSON COUNTY SHE LIVES ORWHICH STATE SHE TRAVELED TO BUTWE’RE TOLD THE TRANSMISSION OFTHE VIRUS HAPPENED DURING TRAVELTO THE NORTHEAST UNITED STATESTHAT IS WHERE SHE STARTEDFEELING SYMPTOMS AND TAKINGPRECAUTIONS TO PREVENT OTHERSFROM GETTING SICK.THIS INDIVIDUAL DID EVERYTHINGRIGHT WHEN SYMPTOMS STARTED THEYUSED A MASK AND SELF ISOLATED.THEY NOTIFIED THEIR PHYSICIANBEFORE GOING INTO THE DOCTOR’SOFFICE SO THAT THEY WOULDN’TINFECT OTHER PEOPLE.NOW, KANSAS AND JOHNSON COUNTYHEALTH DEPARTMENT’S AREMONITORING THE PATIENT WHO ISSTAYING ISOLATED AT HOME ANDOFFICIALS SAY PEOPLE SHOULD NOTPANIC THE RISK TO RESIDENTS ISLOW.THEY ARE INVESTIGATING WHO MAYHAVE BEEN IN CONTACT WITH THEPATIENT ARE NOTIFYING THEMDIRECTLY.WE’RE WORKING VERY CLOSELY WITHKDHE TO IDENTIFY ANY ANY OTHERCONTACTS AND I WANT TO REMINDEVERYONE AS MARY HAS ALREADYSAID USE PRECAUTIONS AGAIN WASHYOUR HANDS.STAY IF YOU’RE SICK.IT’S A REMINDER TO RESIDENTS ONWHAT THEY CAN DO TO PREVENT FROMGETTING THIS CORONAVIRUS JOHNSONCOUNTY HEALTH WILL BE POSTINGUPDATES ON THEIR WEBSITE ATDJOKO DOT-GOV CORONAVIRUS, BUTOF COURSE, THIS IS A NEW VIRUSAND A FLU




You Might Like


Tweets about this

CactusFlower_1

Cactus 💕 RT @FortuneUSNews: 🇺🇲 CORONAVIRUS ⚠️ KANSAS / MISSOURI STATE LINE 1️⃣st reported Kansas (Johnson County) CORONAVIRUS case reported: https:… 2 minutes ago

p_trotter

CooperWinston RT @fox4kc: Gov. Laura Kelly is urging Kansans not to panic after announcing the first confirmed case in Kansas and the metro.​ https://t.c… 20 minutes ago

fox4kc

FOX4 News Gov. Laura Kelly is urging Kansans not to panic after announcing the first confirmed case in Kansas and the metro.​ https://t.co/7Yop68hVMB 1 hour ago

Cooky_Monster17

Omar RT @KSNTNews: BREAKING: A Kansas woman has tested positive for coronavirus. The woman is under 50 years old and lives in Johnson County. h… 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Missouri health officials: Woman in St. Louis County tests positive for coronavirus [Video]Missouri health officials: Woman in St. Louis County tests positive for coronavirus

Missouri health officials said a young woman who traveled to Italy to study abroad has tested positive for COVID-19.

Credit: KMBC     Duration: 00:39Published

Gov. Kelly: Johnson County woman tests positive for coronavirus, first confirmed case in Kansas [Video]Gov. Kelly: Johnson County woman tests positive for coronavirus, first confirmed case in Kansas

Gov. Kelly: Johnson County woman tests positive for coronavirus, first confirmed case in Kansas

Credit: KMBC     Duration: 00:24Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.