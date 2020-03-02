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Coronavirus in India: 5 more test positive in Kerala, total cases reach 39 | Oneindia nEWS

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Coronavirus in India: 5 more test positive in Kerala, total cases reach 39 | Oneindia nEWS

Coronavirus in India: 5 more test positive in Kerala, total cases reach 39 | Oneindia nEWS

5 OF A FAMILY INFECTED WITH CORONAVIRUS IN KERALA TAKING THE TOTAL TOLL TO 39.

3 MORE PEOPLE HAD TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS YESTERDAY.

YES BANK CO-FOUNDER RANA KAPOOR WAS ARRESTED BY THE ENFORCEMENT DIRECTORATE TODAY MORNING IN CONNECTION WITH A MONEY-LAUNDERING PROBE AGAINST HIM AND OTHERS.

THE ALLAHABAD HIGH COURT WILL HEAR THE CASE RELATING TO HOARDINGS PUT UP BY THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT, NAMING THOSE WHO WERE ACCUSED OF VIOLENCE DURING PROTESTS AGAINST THE CONTROVERSIAL CITIZENSHIP LAW.

THE HOARDINGS ALSO HAD THE ADDRESSES AND PHOTOS OF THE ACCUSED, AND WERE PUT UP AT PROMINENT INTERSECTIONS IN LUCKNOW.

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UppalapatiHari

hari uppalapati RT @BloombergQuint: India #coronavirus cases rise to 39 after five patients test positive in Kerala. Read more updates: https://t.co/oIJWP… 28 seconds ago

GOTVETICETAN

Riya RT @ahmermkhan: Breaking: 5 more cases test positive in the Indian state of Kerala. Total #coronavirus cases in India rises to reaches 39. 2 minutes ago

bharatMeraki

India News 🇮🇳 #India Five More People from Kerala Test Positive for Coronavirus https://t.co/ZasMM8Yg5K 6 minutes ago

Nepal_News_En

Nepal News English Khabarhub: Five more people test positive for coronavirus in India - https://t.co/zlACaoXYg4 16 minutes ago

SARSCOV2DE

CoronaVirusDE (L,S,3) 🇩🇪🇦🇹🇨🇭 RT @COVID_19Disease: #COVIDー19 confirmed cases in #India reaches to 39 as 5 more test positive in #Kerala #coronavirusinindia #COVID2019… 20 minutes ago

Judi42107914

Judi RT @newsfreak1984: #Coronavirus confirmed cases in #India reaches to 39 as 5 more test positive in #Kerala @BNODesk 22 minutes ago

andyks79

ANDi https://t.co/BnkaeQ6Imt "had evaded screening at the airport and were reluctant to get admitted at the hospital ini… https://t.co/BsNnQxbdHQ 25 minutes ago


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