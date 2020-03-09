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Monday 5:15 a.m. forecast

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We're tracking some rain on Thursday night, but it will stay mild and sunny the rest of the week.
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Monday 5:15 a.m. forecast

Brian: THE WORLD WOULD BEOVERRUN BY WAX WORMS.Lisa: ENJOY THAT BREAKFAST THISMORNING.RAIN MOVING OUT, AND IN FOR AGOOD EFFORT.MOSTLY CLOUDY SKIES, AREAS OFPATCHY FOG, LOW 60S THISAFTERNOON.SO NOT QUITE AS WARM ASYESTERDAY BUT NICE WITH 60SEXPECTED FOR MOST OF THE WEEK.WE ARE TRACKING ANOTHER CHANCEFOR A BIT OF RAIN BY THURSDAYNIGHT, AND I'LL SHOW YOU WHENTHINGS WILL COOL DOWN.SHOWERS HAVE PUSHED ACROSS THENORTHEASTERN CORNER OF THESTATE, UP ALONG 76, EAST ONI-70, YOU'LL FIND SOME WET ROADSTHERE AND LIGHT RAIN AND SNOWPOSSIBLE IN THE MOUNTAINS TODAY.A FEW SCATTERED SHOWERS THERE.HERE IN TOWN, THE CLOUDS AREALREADY STARTING TO CLEAR UP.IT'S 37.WINDS HAVE SHIFTED OUT OF THENORTH, A LITTLE COOLER THISMORNING.DENVER STARTING OFF IN THE 30SAND COMPARED TO YESTERDAY, TENTO EVEN 15°° COOLER THIS MORNINGWE HAVE DENVERRAT 12°° COOLER.PORT COLLINS, YOU ARE ABOUT 4°°,SO NOT AS WARM THIS MORNING BUTA PRETTY DAY.SKIES WILL CLEAR YOU CAN SEE ONFUTURECAST, THE NEXT HOUR OR SO,MORE SUNSHINE BY NINE CREDITUNION 30 TO NEAR 10:00.LOW 40S BEFORE WE GET TO THELUNCHTIME HOUR AND RIGHT AROUND4:30 SO 5:00, HIGHS AROUND 60.WE HIT THAT LATER WITH THE TIMECHANGE.BY MIDDAY TOMORROW, A TOUCHWARMER EARLIER ON TOMORROW, ALITTLE RAIN AND SNOW FOR THEMOUNTAINS, MAINLY THE RAIN ISFALLING ON THE WESTERN SLOPE ANDTHEN YOU HAVE SNOW LIKELY ABOVE10,000 FEET.WE ARE NOT GOING TO SEE A LOT,BUT MAYBE ADDITIONAL 1, 2 INCHESIN SPOTS OVER THE NEXT 24 HOURS.BY 6:00, PRETTY MILD.UPPER 50S TO NEAR 60.A SHIFT IN THE WINDS AND EVENWARMER WEATHER IS GOING TOSETTLE IN BY WEDNESDAY.WEDNESDAY WILL BE ONE OF THEWARMEST DAYS ON OUR SEVEN-DAY.CLOSE TO 70 THROUGH MIDWEEK.WHAT'S REALLY NICE IS SOME OFTHE OVERNIGHT LOWS, NOT EVENNEAR FREEZING, SOME LOW TO EVENMID 40S THROUGH THE EARLYMORNING HOURS AND WARM AGAIN ONTHURSDAY.SO WE HAVE FOUR DAYS OF 60SBEFORE THIS NEXT COLD FRONT, ITWILL BRING OUR TEMPERATURES D



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