Jill Biden makes 2 stops in KC Monday as she campaigns for her husband

HUSBAND HAS A PROVEN RECORD OFGETTING THINGS DONE.HALEY: OUR POLITICAL REPORTERMICHEAL MAHONEY WAS WITH BIDEN,AS SHE MADE TWO STOPS IN KANSASCITY TODAY.MICHAEL DESPITE A STEADY RAIN,: JILL BIDEN VISITED THEVETERANS COMMUNITY PROJECT.THE TINY HOUSE VILLAGE FORHOMELESS VETERANS TOREESTABLISH THEIR LIVES.A NEW SIGN OF THE TIMES.A BIDEN ELBOW BUMP WITH COUNTYLEGISLATOR TONY MILLER.SHE WAS AT THE INTERNATIONALBROTHERHOOD OF ELECTRICALWORKERS HALL IN SOUTH KANSASCITY.IN FRONT OF A CROWD OF A COUPLEOF HUNDRED, SHE HIT ON A MAINBIDEN CAMPAIGN POINT.