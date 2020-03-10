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US stock futures up overnight

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US stock futures up overnight

US stock futures up overnight

Following an historic drop yesterday on Wall Street, overnight Asian markets are up ... as well as stock futures.
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US stock futures up overnight

OPENING SURGE OF MORE THAN 600PEOPLE.DOUG: SERA CONGI IS LIVE INBOSTON WITH WHAT THE WHITE HOUSEIS PROPOSING TO EASE CONCERNS.MATT: --SERA: YESTERDAY’S DISMAL DAY ONWALL STREET WAS HISTORIC.THE DOW HAS NEVER LOST THAT MANYPOINTS IN ONE DAY -- A 2000POINT LUNCH.MONDAY’S WALL STREET SELLOFF WASEXACERBATED BY A PRICE WAR INOIL SET OFF OVER THE WEEKENDWHEN SAUDI ARABIA CUT PRICES.MOVE SENDING U.S. OIL PLUNGING25% TO $31 A BARREL, POTENTIALLYEATING INTO PROITS OF ENERGYPRODUCERS, WHICH EMPLOYS 6.7MILLION AMERICANS.MEANWHILE PRESIDENT TRUMP SAYSHE WILL ASK CONGRESS FOR MOVESTO STIMULATE THE SLOWINGECONOMY.PAYROLL TAX CUTS ARE ON THETABLE.THE PRESIDENT ALSO PROMISING TOHELP HOURLY WAGE WORKERS SO THEYDO NOT LOSE PAY IN THE EVENTTHAT THEY COME DOWN WITH THECORONAVIRUS OR ARE JUST EXPOSEDAND WOULD HAVE TO SELFQUARANTINE.THE PRESIDENT ALSO PROMISED TOBUT IT IS NOT CLEAR IF ANYGOVERNMENT STIMULUS WILL HELPAMERICANS WHO




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BonaRiverRat

Game Changer Why is not the mainstream media reporting stock futures were actually up overnight instead of the continued gloom reporting? 10 minutes ago

julie_cappiello

Julie Cappiello 🇺🇸🇮🇹 RT @neilinozone: OVERNIGHT MAYHEM SPARKED BY RUSSIA/SAUDI MONOPOLY SHOWDOWN: Oil Crashes, U.S. Stock Futures Tank, Bond Yields Plummet, an… 14 minutes ago

antoinetteA

antoinette antonio After yesterday’s drop on Wall Street, Asian markets are up this morning as are stock futures. We have all the over… https://t.co/zAYsbuNcOJ 2 hours ago

el_penunuri

CarlosRoblesPeñúñuri RT @KimT12575700: $DJIA Dow futures surged 600 points overnight as Donald Trump hosted an emergency press conference to address the economy… 5 hours ago

magakheff

Pennsylvania Pissant Stock market down 7 percent... overnight futures up 3.5.... that’s why you can’t panic over this stuff... monitor?… https://t.co/a7o7PF9hhx 5 hours ago

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