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Polls open for Missouri Primary Day

Video Credit: KMBC - Duration: 01:36s - Published < > Embed
Polls open for Missouri Primary DaySix states head to the polls today
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Polls open for Missouri Primary Day

POSSIBLE HOMICIDE.IT IS PRIMARY DAY IN MISSOURIAND POLES ARE ALREADY OPEN ANDMATT EVANS IS LIVE THIS MORNINGWITH A PREVIEW OF WHAT PEOPLECAN EXPEC THEY CAST THEIRVOTES.WELL, IT’S NOT QUITE SUPERTUESDAY, BUT IT IS A BIG TUESDAYAS SIX DATES HEAD TO THE POLLSTODAY.IT’S THE FIRST TIME THAT VOTERSWILL HEAD TO THE POLLS SINCE THEDEMOCRATIC PRESIDENTIAL PRIMARYHAS ESSENTIALLY BOILED DOWN TO ATO CANDIDATE RACE AT THIS POINT.IT’S ALSO THE FOURTH LARGESTONE-DAY DELICATE GRAB IN THISRACE.LET’S TAKE A LOOK AT THE AT SOMEOF THE STATES THAT ARE VOTING INALSO TAKE A LOOK AT THE THESAMPLE BALLOT FOR THE DEMOCRATICPARTY.THERE’S MORE THAN 20 NAMES ONTHE SAMPLE BALLOT FOR THEDEMOCRATIC PARTY IF YOU HEA TOTHE POLLS TODAY, EVEN THOUGH ALLBUT OF THOSE MAJOR CAMPAIGNSHAVE DROPPED OUT THE ONES THATARE STILL RUNNING FORMER VICEPRESIDENT.JOE BIDEN, VERMONT, SENATORBERNIE SANDERS IN HAWAII.CONGRESSWOMAN.TULSI GABBARD THE REPUBLICANPARTY HOLDING PRIMARIES INSEVERAL STATES TODAY AS WELL.IT’S ALSO PRIMARY DAY FOR THELIBERTARIAN PARTY THE GREENPARTY AND THE CONSTITUTIONPARTY.SO AGAIN A SIX STATES AND ALLVOTING TODAY 352 DELEGATES AREUP FOR GRABS THROUGHOUT THOSESIX STATES AND MISSOURI ONE OFTHE LARGEST ONES THAT HAD THATHAVE DELEGATES UP F TODAYPOLLS OPEN IN THE SHOW-ME.UNTIL 7:00 TONIGHT LIVE INKANSAS CITY MET EVANS KMBC 9NEWS.ALL RIGHT.THANKS.MATT.SIXTY EIGHT.DELEGATES ARE UP FOR GRABS INMISSOURI.FIVE OTHER STATES ARE ALSOHOLDING CONTESTS TODAY WHENEVERYTHING IS COUNTED 352DELEGATES WILL BE AWARDED RIGHTNOW.JOE BIDEN LEADS BERNIE SANDERSBY 91.THERE WILL ALSO BE REPUBLICANPRIMARIES IN FIVE STATESINCLUDING MISSOURI WHILE THEREARE CANDIDATES RUNNING AGAINSTPRESIDENT TRUMP LIKE FORMER,MASSACHUSE




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