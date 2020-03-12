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54 Years for Hit-and-Run Driver Who Killed Three Girls, Mother in Wisconsin

Video Credit: WITI - Duration: 02:04s - Published < > Embed
54 Years for Hit-and-Run Driver Who Killed Three Girls, Mother in Wisconsin

54 Years for Hit-and-Run Driver Who Killed Three Girls, Mother in Wisconsin

A Wisconsin man was sentenced to 54 years in prison Wednesday for the hit-and-run deaths of three Girl Scouts and a mother as they picked up trash along a rural road in 2018.

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54 Years for Hit-and-Run Driver Who Killed Three Girls, Mother in Wisconsin

IT'S BEEN 493 DAYS SINCEIT'S BEEN 493 DAYS SINCEINVESTIGATORS SAY COLTEN TREUINVESTIGATORS SAY COLTEN TREUINVESTIGATORS SAY COLTEN TREUWAS DRIVING DOWN COUNTYWAS DRIVING DOWN COUNTYHIGHWAY P IN CHIPPEWA COUNTY ANDHIGHWAY P IN CHIPPEWA COUNTY ANDHIT AND KILLED THREE GIRLHIGHWAY P IN CHIPPEWA COUNTY ANDHIT AND KILLED THREE GIRLSCOUTS, ONE OFHIT AND KILLED THREE GIRLSCOUTS, ONE OFHIT AND KILLED THREE GIRLSCOUTS, ONE OFTHEIR MOTHERS, AND INJUREDSCOUTS, ONE OFTHEIR MOTHERS, AND INJUREDSCOUTS, ONE OFTHEIR MOTHERS, AND INJUREDANOTHER GIRL WHILE THEIR TROOPTHEIR MOTHERS, AND INJUREDANOTHER GIRL WHILE THEIR TROOPTHEIR MOTHERS, AND INJUREDANOTHER GIRL WHILE THEIR TROOPWAS CLEANING TRASHANOTHER GIRL WHILE THEIR TROOPWAS CLEANING TRASHWAS CLEANING TRASHALONGSIDE THE ROAD.ALONGSIDE THE ROAD.THIS WEEK TREU WILL LEARN HISALONGSIDE THE ROAD.THIS WEEK TREU WILL LEARN HISPRISON SENTENCE.THIS WEEK TREU WILL LEARN HISPRISON SENTENCE.PRISON SENTENCE.PRISON SENTENCE.JUDGE JAMES ISAACSON / CHIPPEWAJUDGE JAMES ISAACSON / CHIPPEWAJUDGE JAMES ISAACSON / CHIPPEWACOUNTY CIRCUIT COURTCOUNTY CIRCUIT COURTCOUNTY CIRCUIT COURTTHIS MATTER COMES ON TODAY FORTHIS MATTER COMES ON TODAY FORTHIS MATTER COMES ON TODAY FORSENTENCING WITH THE DEFENDANTTHIS MATTER COMES ON TODAY FORSENTENCING WITH THE DEFENDANTBEINGSENTENCING WITH THE DEFENDANTBEINGSENTENCING WITH THE DEFENDANTBEINGCONVICTED OF FIVE COUNTS.BEINGCONVICTED OF FIVE COUNTS.CONVICTED OF FIVE COUNTS.TREU WAS CONVICTED OF FOURTREU WAS CONVICTED OF FOURCOUNTS OF HOMICIDE BYCOUNTS OF HOMICIDE BYINTOXICATED USE OF AINTOXICATED USE OF AINTOXICATED USE OF AVEHICLE AND ONE COUNT OF HIT ANDVEHICLE AND ONE COUNT OF HIT ANDVEHICLE AND ONE COUNT OF HIT ANDRUN CAUSING GREAT BODILY HARM.RUN CAUSING GREAT BODILY HARM.TODAY, THE COURT HEARDTODAY, THE COURT HEARDSTATEMENTS FROM MORE THAN 25STATEMENTS FROM MORE THAN 25STATEMENTS FROM MORE THAN 25FAMILY MEMBERS ANDFAMILY MEMBERS ANDFAMILY MEMBERS ANDFRIENDS OF THE FIVE VICTIMS.FRIENDS OF THE FIVE VICTIMS.FRIENDS OF THE FIVE VICTIMS.JUDY SCHNEIDER / SARA'S MOTHERJUDY SCHNEIDER / SARA'S MOTHERJUDY SCHNEIDER / SARA'S MOTHERAND HAYLEE'S GRANDMOTHERAND HAYLEE'S GRANDMOTHERAND HAYLEE'S GRANDMOTHERVOICE ONLYVOICE ONLYVOICE ONLYI LOST THE PEOPLE I WAS CLOSESTI LOST THE PEOPLE I WAS CLOSESTI LOST THE PEOPLE I WAS CLOSESTTOO.

WHY SHOULD HE GET TO BEI LOST THE PEOPLE I WAS CLOSESTTOO.

WHY SHOULD HE GET TO BEWITH HIS FAMILYTOO.

WHY SHOULD HE GET TO BEWITH HIS FAMILYWITH HIS FAMILYWHEN HE TOOK AWAY MY MOMMA ANDWHEN HE TOOK AWAY MY MOMMA ANDSISTER.SISTER.KIM HELGESON / AUTUMN HELGESON'SKIM HELGESON / AUTUMN HELGESON'SMOTHERKIM HELGESON / AUTUMN HELGESON'SMOTHERVOICE ONLYMOTHERVOICE ONLYMOTHERVOICE ONLYAS A WITNESS TO THE DEATHS ANDVOICE ONLYAS A WITNESS TO THE DEATHS ANDVOICE ONLYAS A WITNESS TO THE DEATHS ANDINJURIES ON 11/3, I SAW WHATAS A WITNESS TO THE DEATHS ANDINJURIES ON 11/3, I SAW WHATAS A WITNESS TO THE DEATHS ANDINJURIES ON 11/3, I SAW WHATCOLTEN TREU DID IINJURIES ON 11/3, I SAW WHATCOLTEN TREU DID ICOLTEN TREU DID ICOLTEN TREU DID INEVER SAW BREAK LIGHTS, I NEVERNEVER SAW BREAK LIGHTS, I NEVERNEVER SAW BREAK LIGHTS, I NEVERSAW SWERVING TO AVOID PEOPLE.NEVER SAW BREAK LIGHTS, I NEVERSAW SWERVING TO AVOID PEOPLE.THESE TWOSAW SWERVING TO AVOID PEOPLE.THESE TWOTHESE TWOACTS COULD HAVE SAVED LIVES.ACTS COULD HAVE SAVED LIVES.ROBIN KELLEY / JAYNA'S MOTHERROBIN KELLEY / JAYNA'S MOTHERROBIN KELLEY / JAYNA'S MOTHEREVEN WHEN THE PARAMEDICS TRIEDEVEN WHEN THE PARAMEDICS TRIEDEVEN WHEN THE PARAMEDICS TRIEDTO REVIVE JAYNA AND ONCE THEYTO REVIVE JAYNA AND ONCE THEYTO REVIVE JAYNA AND ONCE THEYFIGURED OUT THERE WAS A FIFTHFIGURED OUT THERE WAS A FIFTHFIGURED OUT THERE WAS A FIFTHVICTIM SEPARATED FROM THE RESTVICTIM SEPARATED FROM THE RESTVICTIM SEPARATED FROM THE RESTOF THE GROUP I FELT ANGER.

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I DON'T FEELACTIONS COULD IMPACT SO MANYPEOPLE.

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I DON'T FEELLIKE THERE'S ANY RIGHT WORDS, ILIKE THERE'S ANY RIGHT WORDS, IJUST FEEL SICK A LOT WHEN ILIKE THERE'S ANY RIGHT WORDS, IJUST FEEL SICK A LOT WHEN ITHINK ABOUT IT.

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I KNOWSINCE THIS HAS HAPPENED.

I KNOWSINCE THIS HAS HAPPENED.

I KNOWI SHOULD HAVE REACHED OUT TO ALLI SHOULD HAVE REACHED OUT TO ALLOF YOU SOON, BUT I'M NOT SUREI SHOULD HAVE REACHED OUT TO ALLOF YOU SOON, BUT I'M NOT SUREWHAT I WOULDOF YOU SOON, BUT I'M NOT SUREWHAT I WOULDWHAT I WOULDHAVE SAID, I'M STILL NOT SURE.HAVE SAID, I'M STILL NOT SURE.TREU COULD FACE MORE THAN 100TREU COULD FACE MORE THAN 100



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