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Are you overpaying for car insurance?

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:32s - Published < > Embed
Are you overpaying for car insurance?

Are you overpaying for car insurance?

Choosing a car insurance company can sometimes come down to finding the best price, but as we're finding out you could still be overpaying.

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Are you overpaying for car insurance?

TATE FARM, ALLSTATE, GEICO ANDPROGRESSIVE..NERD WALLETLOOKED AT THE FOUR LARGESTINSURANCE COMPANIES..

BREAKINGDOWN COVERAGE, SATSIFACTION,PRICE..

EVEN APPS.

1340 WEJUST LOOKED AT AS A CONSUMER,HOW EASY IS IT TO INTERACTWITH YOUR INSURANCE PROVIDER?DO THEY RESPOND QUICKLY IF YOUTRY TO TALK TO THEM OVER THEAPP OR OVER THE WEBSITE,PERSONAL FINANCE EXPERTKIMBERLY PALMER SAYS FORSERVICE, GEICO STOOD OUT..ALLOWING CUSTOMERS TO TRACKCAR MAINTENANCE..

FIND NEAR BYGAS STATIONS EVEN CONNECT TOAMAZON ALEXA OR GOOGLE'SASISTANT.

(WIPE) WHEN IT CAMETO THE FEWEST NUMBER OFCONSUMER COMPLAINTS..PROGRESSIVE WAS RANKED NUMBERONE.

1445 IF A LOT OF PEOPLEARE COMPLAINING ABOUT ACOMPANY, IT CAN BE A SIGN THATMAYBE SOMETHING ISN'T WORKINGRIGHT (WIPE) FOR BEST OPTIONALCOVERAGE OPTIONS..

ALLSTATEHAD THE MOST, INCLUDING GAPINSURANCE AND NEW-CARREPLACEMENT..

BUT GEICO DIDOFFER MECHANICAL BREAKDOWNINSURACE WHILE THE OTHERSDIDNT.

(WIPE) AS FOR PRICE,NERDWALLER LOOKED AT A 40 YEAROLD DRIVER WITH GOOD CREDITAND A CLEAN HISTORY..

FINDINGGEIGO BEST AT $1198 A YEAR,FOLLOWED BY STATE FARM AT$1511, PROGRESSIVE AT $1766AND ALLSTATE AT $1834 WHOEVERYOU'RE WITH, KIMBERLY SAYSSTICKING WITH THE SAME COMPANYCOULD BE WHAT'S COSTING YOU..1818 THEY'RE NOT GOING BACKAND DOING A SEARCH EVERY YEAROR AT LEAST EVERY THREE YEARS,THEY'RE NOT NECESSARILYGETTING THE BEST RATE FORTHEM.

STD/UP: KIMBERLY SAYSSHOPPING AROUND YEARLY ANDKEEPING A GOOD DRIVING RECORDARE THE BEST WAYS TO LOWERYOUR CAR INSURANCE COSTS.

GOTO ABC15.COM/ LETJOEKNOW FORTOOLS TO COMPARE RATES..

IMINVESTIGATOR JOE DUCEY..

IFYOUVE GOT A PROBLEM LET MEKNOW.A CENSUS FORM COULD BE




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JohnFis87569576

John Fisher @den0408 @CheriJacobus @mmistretta9 @SaihanDraco @larasviews @OutOnBail5 @saletan No one paid taxes? They simply se… https://t.co/ZuxrGrYAYS 9 hours ago

silvalynin

chris @alxfromthebronx @BernieSanders Sigh. Why would you be satisfied overpaying? Or being limited to specific in-networ… https://t.co/I6YHWGx488 16 hours ago

nancyholmquist9

Nancy Holmquist @BernieSanders I think its disgusting that when we had a decent healthcare system, you socialists/communists had to… https://t.co/hqi7uO1Z3i 19 hours ago

exterior_h

C&H Exterior Restorations Overpaying because you don't know how to approach the conversation with your insurance doesn't add up. Let us help… https://t.co/majhRLsnCF 1 day ago

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/A\llen Kath RT @kgun9: Are you overpaying for car insurance? @LetJoeKnow https://t.co/rdLqcotXrw https://t.co/DcCuOlHVQK 2 days ago

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