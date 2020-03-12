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7 First Alert Forecast 0312 - noon

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7 First Alert Forecast 0312 - noon
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7 First Alert Forecast 0312 - noon

<AD LIB WX TOSSMETEOROLOGISTAUTUMNLEWANDOWSKITRACKING YOUR 7FIRST ALERT MOSTACCURATE FORECAST.THURSDAYMORNING: 35AFTERNOON: 55STRAY SPRINKLEACROSS S.TIER.PARTLY CLOUDY SKIESAND WARMTEMPERATURESFRIDAYMORNING: 50AFTERNOON: 40SHOWERS, HEAVY ATTIMES AND WARMTEMPERATURES FORBREAKFAST, BUTCOOLER AIR ARRIVESWITH GUSTY WINDS INTHE AFTERNOON.SATURDAYMORNING: 29AFTERNOON: 40SUN & CLOUDS WITHCOOL BREEZESUNDAYMORNING: 25AFTERNOON: 37PARTLY CLOUDY &COOL.MISTER FOOD'SRECIPE OF THE DAY ISNEXT.

YOU'REWATCHING 7EYEWITNESS NEWS ATNOON.MEANTIME -- THEBUFFALO BAR--WITH THE FAMOUSMISTER FOOD'S




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