Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Bus driver grabs extinguisher, runs into burning building

Bus driver grabs extinguisher, runs into burning building

Video Credit: WCVB - Duration: 01:00s - Published < > Embed
Bus driver grabs extinguisher, runs into burning building

Bus driver grabs extinguisher, runs into burning building

MBTA driver Christina Gradozzi took the extinguisher off her bus in Lynn after she spotted a raging fire in Lynn.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Bus driver grabs extinguisher, runs into burning building

DOUG: WE HAVE A REALLY GOODSTORY, AN MBTA DRIVER IS BEINGHAILED AS A HERO AFTER JUMPINGOFF HER BUS AND RUNNING INTO ABURNING BUILDINGANTOINETTE: SHE IS PRETTYAMAZING.SHE DIDN’T JUST ALERT PEOPLE TOTHOSE FLAMES.THE T RELEASED THIS PHOTO OFDRIVER CHRISTINA GRADOZZI.YOU CAN SEE HER STEPPING OFF THEBUS IN LYNN WITH A FIREEXTINGUISHER.THAT’S BECAUSE SHE’D JUSTSPOTTED THIS RAGING FIRE ONMOULTON STREET.THE T SAYS GRADOZZI RAN RIGHTINTO ONE OF THOSE TRIPLE DECKERSALERTING RESIDENTS AND TRYING TOPUT OUT SOME OF THE FLAMES.SHE TELLS THE GLOBE SHE DIDN’TTHINK.SHE JUST KNEW HELPING WAS THERIGHT THING TO DO.MBTA GENERAL MANAGER STEVEPOFTAK SAYING IN A STATEMENT"CHRISTINA GRADOZZI AT GREATPERSONAL RISK RAN INTO A BURNINGBUILDING TO SAVE LIVES.WE APPRECIATE THE HARD WORK SHEDOES EVERY DAY AS AN OPERATORAND PARTICULARLY WANT TO




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

MBTA Bus Driver Helps Rescue People From Burning Home In Lynn [Video]

MBTA Bus Driver Helps Rescue People From Burning Home In Lynn

A brave MBTA bus driver is being praised for saving people from a burning home in Lynn.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 00:44Published
This bus driver’s impromptu dance party with little girl is the cutest thing [Video]

This bus driver’s impromptu dance party with little girl is the cutest thing

This bus driver in Orlando stopped his bus to have an impromptu dance party with a little girl

Credit: In The Know Trending [AOL.com]     Duration: 00:31Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.