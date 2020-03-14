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Florida schools closed until the end of March

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 03:09s - Published < > Embed
Florida schools closed until the end of March

Florida schools closed until the end of March

In a press conference earlier today the Lee County School District Superintendent made a statement saying all school in Florida will be closed until the end of March.

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Florida schools closed until the end of March

SAN CARLOS PARK.

WHEREINVESTIGATORS ARE NOW HOPING TOFIND SOME MORE ANSWERS.SCHOOL DISTRICTS ACROSS FLORIDAARE SHUTTING DOWN BECAUSE OFCORONAVIRUS, THANKS FOR BEINGWITH US.

I’M PATRICK NOLAN.

JANEMONREAL IS OFF TONIGHT.

THISNEWS AS A NATIONAL EMERGENCY WASDECLARED TODAY - LEAVINGOFFICIALS WITH NO CHOICE, BUT TOEXTEND SPRING BREAK ACROSSFLORIDA.FOX 4S LESLIE DELASBOUR IS LIOUTSIDE LEE COUNTY SCHOOLDISTRICT HEADQUARTERS WITH THELATEST LESLIE?PATRICK..

SPRING BREAK FOSCHOOLS IN LEE COUNTY STARTEDTODAY AND NOW CAMPUSES WILLREMAIN CLOSED UNTIL MARCH 30THACCORDING TO UNTIL MARCH 30THACCORDING TO THE LEE COUNTYSCHOOL DISTRICT SUPERINTENDENT.TODAY IN A PRESS CONFERENCE HESAID THEY ARE TAKING NECESSARYPRECAUTIONS AFTER PRESIDENTTRUMP ALSO DECLARED A NATIONALEMERGENCYPKGTODAY THE FLORIDA COMMISSIONEROF EDUCATION MADE THE DECISIONTO INFORM ALL DISTRICTSSTATEWIDE THAT SCHOOL WOULD BETEMPORARILY CLOSED DUE TO THECONSTANT SPREAD OF THECORONAVIRUS.

LEE COUNTY SCHOOLDISTRICT SUPERINTENDENT GREGATKINS SAYS DURING THE SCHOOLCLOSURE THEY WILL BE DOING ACOUPLE OF THINGS BUT THEIR MAINPRIORITY IS TO SANITIZE ALLSCHOOLS<< sot




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DdubLateNiteFan

Judie Deacon @DonnieWahlberg Yes all Florida schools were closed today until April and Disney World too! It’s unprecedented what… https://t.co/rcYrfPPR0p 38 minutes ago

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William RT @Manateeschools: IMPORTANT UPDATE: MANATEE COUNTY SCHOOLS CLOSED UNTIL MONDAY, MARCH 30TH. Florida Commissioner of Education Richard Co… 58 minutes ago

zinseng

Zin(FTW) RT @BethLynch2020: Florida schools closed until April. 1 hour ago

PraiseGodImFree

PraiseGod4Freedom #BuildAWallCrimeWillFall @maria_lamb_ Schools in Florida are now closed at least until March 30th. Most businesses are open and people are s… https://t.co/CtqFxcAVQx 1 hour ago

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s RT @BANDlTOS: All Florida schools closed until March 30 😭 https://t.co/2GmDShTZ1F 1 hour ago

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