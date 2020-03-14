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Q&A with Infectious Disease Specialist about Coronavirus

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 04:53s - Published < > Embed
Q&A with Infectious Disease Specialist about Coronavirus

Q&A with Infectious Disease Specialist about Coronavirus

We sit down with Dr. Anuj Malik, an infectious disease specialist, at Ascension St.

John hospital to answer questions about COVID-19 and what people should know about during this pandemic.

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Q&A with Infectious Disease Specialist about Coronavirus

FROM ASCENSION ST.

JOHNHOSPITAL TO ANSWER SOME OFOUR QUESTIONS ABOUTCOVID-NINETEEN.

HE'S ANINFECTIOUS DISEASESPECIALIST AT THE HOSPITAL.First of all..

We sawPresident Donald Trumpdeclare a national emergencyyesterday.

WHAT DOES THISDECLARATION MEAN FORCITIZENS AND HEALTHPROFESSIONALS?We have seen several storeshelves in our area empty..as people are buying bulksof toilet paper..

Handsoapand other basic necessities.WHAT ARE THE REASONS NOT TOPANIC?Also as spring break startsfor many families -- SHOULDPEOPLE BE WORRIED OF FLYING?WHAT IS THE BIGGEST THINGPASSENGERS SHOULD KNOW?AND SPEAKING OF TRAVEL...HAVE MOST CASES IN OKLAHOMABEEN RELATED TOTRAVEL?

CAN PEOPLE STILLTRAVEL WITH THEBAN IN PLACE?We've heard about limitingperson to person contact.WHAT IS SOCIAL DISTANCINGAND WHEN IS IT APPROPRIATE?AND OF COURSE A BIG QUESTIONRIGHT NOW -- WHAT SHOULDSOMEONE DO IF THEY THINKTHEY'RE EXPERIENCINGSYMPTOMS OF THE CORONAVIRUS?KNOWING THERE ISN'T AVACCINE TO COMBAT THE VIRUSRIGHT NOW..

IS THERE ANYOVER THE COUNTER MEDICATIONTHAT CAN HELP DURINGRECOVERY?

ANYTHING ELSEYOU'D LIKE TO SHARE WITH US?THANK YOU SO MUCH DR. MALIKFOR JOINING US THIS MORNINGTO PROVIDE IMPORTANTINFORMATION ABOUTCOVID-NINETEEN.CONTINUE TO FOLLOW US FOROUR LATEST COVERAGE AS WEMONITOR THE CORONAVIRUS..YOU CAN DO SO ON OUR 2 WORKSFOR YO



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