Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > San Diegans flock to big box stores for essentials amid COVID-19 outbreak

San Diegans flock to big box stores for essentials amid COVID-19 outbreak

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 01:47s - Published < > Embed
San Diegans flock to big box stores for essentials amid COVID-19 outbreak
San Diegans flock to big box stores for essentials amid COVID-19 outbreak
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

San Diegans flock to big box stores for essentials amid COVID-19 outbreak

SUPPLIES AMID THE COVID-19OUTBREAK10NEWS REPORTER NATAY HOLMES ISAT WALMART WHERE SHOPPERARE UP EARLY THIS MORNING.LKLV:WE ARE STILL AT THE WALMART ONMURPHY CANYON ROAD.THE LINE IS MUCH LONGER THAN THELAST TIME WE CAME TO YOU.SOME SHOPPERS HAVE BEEN WAITINGIN LINE- IN THE RAIN SINCE 4THIS MORNING.THIS STORE IS NORMALLY OPEN 24HOURS.

BUT AS YOU CAN SEETHEY SAY DOORS WILL OPENSHORTLY- AT 6A.THE SHOPPERS WE TALKED TO THISMORNING ARE IN GOOD SPIRITS..THEY SAY THEY ARE USING TAKINGTHIS AS A LIFE LESSON SOT:SHOPPERS TELL US THEY WANTED TOGET OUT EARLY TO AVOID THECROWDS.ITS MUCH CALMER RIGHT NOW THANYESTERDAY AFTERNOON.THOUSANDS FLOCKED TO DIFFERENTSTORES LIKE WALMART AND COSTCOTO GRAB ITEMS.MANY OF THE SHELVES EMPTY.SIGNS HAVE BEEN POSTED IN STORESASKING PEOPLE TO ONLY TAKE ALIMITED NUMBER OF SOME ITEMS-LIKE THOSE CLEANING SUPPLIES.STORES ASK THAT YOU ONLY TAKEWHAT YOU NEED AND LEAVE THEREST FOR OTHERS.((AD LIB)REPORTING FORM MURPHY CANYONROAD NH 10NE




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Essential Supplies Run Low As Bay Area Coronavirus Cases Increase [Video]

Essential Supplies Run Low As Bay Area Coronavirus Cases Increase

Public health departments across the Bay Area are warning that more cases of COVID-19 are expected, so now is the time to prepare for increased community spread. Betty Yu reports. (3-1-2020)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 02:50Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.