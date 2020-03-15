Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus cases in India reach 107, Maharashtra reports 31 cases | Oneindia News

Coronavirus cases in India reach 107, Maharashtra reports 31 cases | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 03:28s - Published < > Embed
Coronavirus cases in India reach 107, Maharashtra reports 31 cases | Oneindia News

Coronavirus cases in India reach 107, Maharashtra reports 31 cases | Oneindia News

THE NUMBER OF CORONAVIRUS CASES IN THE COUNTRY REACHED 107 TODAY, WITH MAHARASHTRA HAVING THE HIGHEST NUMBER OF CASES -- 31.

MOST OF THE 14 NEW CASES ARE FROM THE STATE.

270 PASSENGERS OF A DUBAI-BOUND EMIRATES FLIGHT WERE OFFLOADED AT THE KOCHI AIRPORT IN KERALA TODAY SHORTLY BEFORE TAKEOFF AFTER A BRITISH NATIONAL AMONG THEM TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS.

PRIME MINISTER NARENDRA MODI WILL BE REPRESENTING INDIA IN A VIDEO-CONFERENCE TO BE ATTENDED BY THE SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION MEMBER NATIONS AT 5 PM ON SUNDAY.

A SPECIAL AIR INDIA AIRCRAFT CARRYING 220 PASSENGERS, WHICH INCLUDED 211 INDIAN STUDENTS AND SEVEN COMPASSIONATE CASES, WHO WERE STUCK IN ITALY AFTER FLIGHTS WERE CANCELLED DUE TO THE CORONAVIRUS OUTBREAK LANDED IN DELHI THIS MORNING.

THE CONGRESS HAS SHIFTED ALL ITS MLAS TO BHOPAL AHEAD OF MONDAY'S FLOOR TEST MANDATED BY THE GOVERNOR.

THE MLAS WERE LODGED AT A RESORT IN JAIPUR.

CHIEF MINISTER KAMAL NATH HAS CALLED A CABINET MEETING TODAY.

AND OTHER NEWS

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Recent related news from verified sources

18 new coronavirus cases across India, Kerala put under lockdown

India’s count of coronavirus cases rose by 18 to 62 with eight testing positive from Kerala, five...
IndiaTimes - Published


You Might Like


Tweets about this

dryogeshgpatel

dryogeshgpatel RT @timesofindia: We've made special efforts to reach out to vulnerable groups. We have worked to quickly ramp up capacity in our system in… 5 minutes ago

timesofindia

Times of India We've made special efforts to reach out to vulnerable groups. We have worked to quickly ramp up capacity in our sys… https://t.co/4K3VpdpSAd 8 minutes ago

authorshanu

Shanu Shah RT @timesofindia: We've made special efforts to reach out to vulnerable section. Have worked on ramping up our infrastructural facilities t… 9 minutes ago

timesofindia

Times of India We've made special efforts to reach out to vulnerable section. Have worked on ramping up our infrastructural facili… https://t.co/vKsciQ46RE 10 minutes ago

skps1009

Sunil RT @ndtv: Coronavirus Cases In India Reach 107, Maharashtra Highest With 31 Cases https://t.co/C5q26zxnNZ #NDTVNewsBeeps #coronavirus https… 11 minutes ago

bonyuppal

Bony Uppal Can we know how many of these places are smart cities?? https://t.co/cxSKvboCk4 22 minutes ago

Jeena14669268

Jeena RT @BigBlueChief: #Coronavirus Cases In India Reach 107, Maharashtra Highest With 31 Cases. 29 minutes ago

itariq_anwar

Tarique Anwar Coronavirus Cases In India Reach 107, Maharashtra Highest With 31 Cases. Yesterday it was 96. #CoronaVirusUpdates #Coronaindia 31 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Asia Pacific countries tighten measures against coronavirus [Video]

Asia Pacific countries tighten measures against coronavirus

Action came as a number of countries have seen a jump in new cases - including Malaysia - which reported 190 new infections.

Credit: Al Jazeera STUDIO     Duration: 02:17Published
39 New Cases Of Coronavirus In Florida [Video]

39 New Cases Of Coronavirus In Florida

Broward has 16 while Miami-Dade had 5 of those new cases.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 00:30Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.