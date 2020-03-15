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Coronavirus: Mumbai police bans all tours as cases in Maharashtra spike to 31| Oneindia News

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Coronavirus: Mumbai police bans all tours as cases in Maharashtra spike to 31| Oneindia News

Coronavirus: Mumbai police bans all tours as cases in Maharashtra spike to 31| Oneindia News

MUMBAI POLICE HAVE ISSUED AN ORDER PROHIBITING TOURS INVOLVING A GROUP OF PEOPLE TRAVELLING TOGETHER TO A FOREIGN OR DOMESTIC DESTINATION BY PRIVATE OPERATORS AFTER THE NO.

OF CASES IN THE STATE REACHED 31.

A DAY BEFORE THE KAMAL NATH GOVERNMENT IN MADHYA PRADESH IS TO FACE A FLOOR TEST IN THE ASSEMBLY, A MINISTER FLAGGED THE THREAT OF CORONAVIRUS AND SUGGESTED THAT PROCEEDINGS IN THE HOUSE COULD BE PUT OFF.

THE NUMBER OF CORONAVIRUS CASES IN THE COUNTRY REACHED 107 TODAY, WITH MAHARASHTRA HAVING THE HIGHEST NUMBER OF CASES -- 31.

MOST OF THE 14 NEW CASES ARE FROM THE STATE.

270 PASSENGERS OF A DUBAI-BOUND EMIRATES FLIGHT WERE OFFLOADED AT THE KOCHI AIRPORT IN KERALA TODAY SHORTLY BEFORE TAKEOFF AFTER A BRITISH NATIONAL AMONG THEM TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS.

THE NUMBER OF CONFIRMED CORONAVIRUS CASES IN INDIA ROSE TO 107, PROMPTING THE CENTRE TO DECLARE THE VIRUS OUTBREAK A 'NOTIFIED DISASTER'.

ON SUNDAY, IRAN REPORTED 1,209 NEW CASES OF NOVEL CORONAVIRUS AND 113 DEATHS OVER THE PAST 24 HOURS AND OTHER NEWS

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