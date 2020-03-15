Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of School Amid COVID-19 Outbreak

City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of School Amid COVID-19 Outbreak

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:59s - Published < > Embed
City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of School Amid COVID-19 Outbreak
Crystal Cranmore reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of School Amid COVID-19 Outbreak

OF CAUTION.GIANT FOOD STORES THAT CLOSEAT MIDNIGHT WILL REOPEN AT6:00 A.M.

THE FOLLOWING DAY.CHALLENGES CONTINUE TO RISEAS CLOSURES AND CANCELLATIONSINCREASE.TOP OF MIND FOR MANYPHILADELPHIA GOVERNMENTOFFICIALS, WHAT TO DO ABOUTMAJOR TOURIST ATTRACTIONS ANDHOW TO DEAL WITH THE SOME200,000 KIDS NOW OUT OF SCHOOL.EYEWITNESS NEWS REPORTER CRYSTALCRANMORE HAS THAT PART OF OURCOVERAGE.Reporter: FOR THESE NATIONALPARK SERVICE RANGERS, IT WASANOTHER DAY OF WELCOMINGTOURISTS AND LOCALS AS THEYROLLED THROUGH INDEPENDENCE MALLSATURDAY.IT SEEMS UNREASONABLE THATINDEPENDENCE NATIONAL HISTORICALPARK REMAIN OPEN.Reporter: BUT THE ACTINGPRESIDENT OF THE AMERICANFEDERATION OF GOVERNMENTEMPLOYEES WHO REPRESENTS THEPARK RANGERS SAYS THE POPULARTOURIST SPOTS SHOULD BE CLOSED.IF WE REMAIN OPEN IT IS GOINGTO DRAW PEOPLE HERE.NORMALLY WE WOULD LOVE THAT.BUT WE DO NOT WANT TO SPREAD THEVIRUS.Reporter: WE'RE TOLD THE SITEWILL REMAIN OPEN FOR NOW.IN A STATEMENT FROM THEPARK, A SPOKESWOMAN SAID THENATIONAL PARK SERVICE IS FOCUSEDON ENSURING EMPLOYEES, THEIRFAMILIES, VOLUNTEERS ANDVISITORS ARE SAFE, BY FOLLOWINGTHE MOST CURRENT GUIDANCE FROMTHE CDC AND OTHER FEDERAL, STATEAND LOCAL HEALTH AUTHORITIES.THE COMMONWEALTH IS TAKINGVERY DECISIVE ACTION.AS FEDERAL STATES AND LOCALGOVERNMENT ALTER OPERATIONS, BANLARGE GATHERINGS AND SHUTTERSCHOOLS, NEW CHALLENGES ARISE.LIKE HOW LOW INCOME STUDENTS INTHE PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICTWILL GET MEALS.50 OF OUR RECREATION CENTERSITES WILL BE OPEN TO THE PUBLIC10:00 A.M.

TO 6:00 P.M.

TO YOUNGPEOPLE 18 AND UNDER FOR DROP INRECREATIONAL ACTIVITIES AND ANUTRITIOUS MEAL.IT'S THE CITY GOVERNMENT NOTTHINKING.Reporter: THAT DECISION ISNOT SITTING WELL WITH THE LEADERIN THE PHILADELPHIA RECREATIONDEPARTMENT WHO CHOSE NOT TO BEIDENTIFIED.WHAT ABOUT THESE EMPLOYEESNOW WHO HAVE TO CHANGE THEIRWORK SCHEDULES, WHO HAVE KIDS,AND NOW WE'RE GOING TO BE AROUNDKIDS.THEY CAN BE CARRYING IT.Reporter: HE SUGGESTS SCHOOLBUS DRIVERS DROP LUNCHES TOSTUDENTS AT THEIR BUS STOPS TOLIMIT CONTACT.IN A LETTER SENT TO RECREATION




You Might Like


Tweets about this

His_Poema

Wild Seed Coronavirus In Philadelphia: City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of Schoo… https://t.co/LevHpiIqrs 2 hours ago

CoachWeaver3

Andy Coach Weaver RT @CBSPhilly: #Coronavirus In Philadelphia: City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of School Amid C… 2 hours ago

CBSPhilly

CBS Philly #Coronavirus In Philadelphia: City Officials Discussing Options For Major Tourist Attractions, Children Out Of Scho… https://t.co/y6T7tQdWR2 4 hours ago


Recent related videos from verified sources

Coronavirus: What we know so far [Video]

Coronavirus: What we know so far

South Korea’s viral outbreak has surged and millions of children in Japan have stayed home from school as officials wrestled with the coronavirus epidemic in more than 60 countries.

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 02:49Published
Philadelphia Mayor Jim Kenney Updates On City's Approach To Coronavirus Outbreak [Video]

Philadelphia Mayor Jim Kenney Updates On City's Approach To Coronavirus Outbreak

Kenney says city officials are working with the school district and health department in case the outbreak reaches Philly.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 01:06Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.