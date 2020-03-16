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Idaho governor, health officials leave school closures up to local administrators

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Idaho governor, health officials leave school closures up to local administrators

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Gov.

Brad Little and Idaho Department of Health and Welfare director Dave Jeppeson were on a conference call which leaves school closures up to local administrators.

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Idaho governor, health officials leave school closures up to local administrators

NEWS...BRAD LITTLE IS NOTISSUING A CALL FORSTATEWIDESCHOOL-CLOSURE.IN A CONFERENCECALL WITH SCHOOLLEADERS ACROSSTHE STATE...THE GOVERNORASKED DISTRICTLEADERS TO MAKETHEIR OWNINFORMEDDECISIONS BASED ONSCIENCE ANDCONSULATION WITHLOCAL HEALTHOFFICIALS.ALSO ON THE CALL...IDAHO HEALTH ANDWELFARE DIRECTORDAVE JEPPSEN... SAIDTHE C-D-C... ANDHEALTH ANDWELFARE... PREFERIDAHO SCHOOLSREMAIN OPEN AT THISTIME, BUT HEREALIZES IT'S ALOCAL DECISION.SO FAR... THE BOISESCHOOL DISTRICT ISCLOSING ALLSCHOOLS STARTINGMONDAY..CASSIA, TWIN FALLS,WENDELL ANDLEWISTON SCHOOLDISTRICTS ARE ALSOCLOSING SCHOOLS...WEST ADA SCHOOLSANNOUNCED ITWOULD HOLD CLASSTOMORROW... BUTWILL CONTINUE TOEVALUATE THESITUATION.FOR THE LATESTINFORMATIONREGARDING SCHOOLCLOSURES... VISITOUR WEBSITE, SIX ONYOUR SIDE DOT COM.IN A PRESS RELEASETHIS MORNING... THEIDAHO EDUCATIONASSOCIATION... OR I-E-A... IS CALLING ONTHE GEM STATE TOCLOSE ALLSCHOOLS... FOR ATLEAST THREEWEEKS... INCLUDINGSPRING BREAK... TOHELP ADDRESS THESPREAD OF COVID-19.THE I-E-A BOARD OFDIRECTORS WILL BEISSUING A SERIES OFRECOMMENDATIONSFOR SCHOOLDISTRICTS... IN THE




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