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New NFL Collective Bargaining Agreement Could Make It Easier For Eagles To Cut Wide Reciever Alshon Jeffery

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:37s - Published < > Embed
New NFL Collective Bargaining Agreement Could Make It Easier For Eagles To Cut Wide Reciever Alshon Jeffery
The NFL is raising its salary cap by $10 million.
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New NFL Collective Bargaining Agreement Could Make It Easier For Eagles To Cut Wide Reciever Alshon Jeffery

STENTON AVENUE, JUST KEEP INMINDED TREAT IT AS FOUR WAYSTOP.JAN, GOOD MORNING, WE SEND ITBACK TO YOU.CHANDLER, THANK YOU.CHECKING EYEWITNESS SPORTSTHIS MORNING: THE NFL PLAYERSUNION AGREED NEW TEN YEAR DEALWITH THE LEAGUE.HERE ARE HIGHLIGHTS OF THE NEWCOLLECTIVE BARGAININGAGREEMENT.THE PLAYERS WILL MAKE MOREMONEY, AND THE PLAYERS PENSIONFUND WILL GET INCREASEDCONTRIBUTIONS.THERE WILL ALSO BE A 17 GAMESEASON.STARTING IN 2021.THERE WILL BE JUST PREPRE-SEASON GAMES, MORE TIMEOFF AND FEWER PRACTICE WASPADS.ALSO, THE PLAYERS WILL NOW GET48% OF LEAGUE REVENUE.TEAM ROSTERS WILL INCREASE



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