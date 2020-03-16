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RBI Governor Shaktikanta Das says YES Bank moratorium to be lifted on March 18th | Oneindia News

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RBI Governor Shaktikanta Das says YES Bank moratorium to be lifted on March 18th | Oneindia News

RBI Governor Shaktikanta Das says YES Bank moratorium to be lifted on March 18th | Oneindia News

IN A BID TO CALM THE MARKETS AS THEY CONTINUED TO FALL AMID CONCERNS OVER THE CORONAVIRUS PANDEMIC, RESERVE BANK OF INDIA GOVERNOR SHAKTIKANTA DAS WHILE ADRESSING A PRESS CONFERENCE TODAY ON THE YES BANK CRISIS ASSURED THAT SWIFT ACTION HAS BEEN TAKEN BY THE CENTRAL BANK AND THE GOVERNMENT AND THE MORATORIUM WILL BE LIFTED ON YES BANK ON WEDNESDAY 18TH MARCH AT 6 PM.

THE SUPREME COURT MONDAY REJECTED THE PLEA OF MUKESH SINGH, ONE OF THE FOUR DEATH-ROW CONVICTS IN THE 2012 NIRBHAYA GANG-RAPE AND MURDER CASE, SEEKING RESTORATION OF ALL HIS LEGAL REMEDIES ALLEGING THAT HIS EARLIER LAWYERS MISLED HIM and other news #MPgovtCrisis #MadhyaPradeshGovt

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