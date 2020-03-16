23ABC Morning News at 6 AM - Top Stories for March 16

HOW CITIES AND STATES ARE TRYINGTO KEEP PEOPLE HOME.PLUS --- MANDATED SCHOOLCLOSURES ARESET TO TAKE PLACE ACROSS KERNCOUNTY.
WHEN SCHOOLS WILL BESHUT DOWN.GOOD MORNING... THIS IS 23ABCNEWS AT FIVE-30 A-M.... I'MALYSSA FLORES.AND I'M MIKE HART.(THERE ARE NO MAJOR TRAFFICINCIDENTS TO REPORT THISTHERE WAS AN EMERGENCY RATE CUTBY THE FEDERAL RESERVE, BUT THATDIDN'T DO THE TRICK.WE WANT TO GO TO REBECCA JARVIS.THE FED BROUGHT THE INTERESTRATES CLOSE TO ZERO OVERNIGHT,BUT REAL CONCERNS ABOUT THE REALECONOMY.