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Philadelphia Schools Superintendent William Hite Helps Hand Out Meals To Students

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:44s - Published < > Embed
Philadelphia Schools Superintendent William Hite Helps Hand Out Meals To Students
Students can get two meals daily.
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Philadelphia Schools Superintendent William Hite Helps Hand Out Meals To Students

REPORTING LIVE AT 30TH STREETSTATION, CHANTEE LANS FORCBS-3 "EYEWITNESS NEWS".CHANTEE, THANK YOU.PHILADELPHIA SCHOOLDISTRICT SUPERINTENDENT BILLHITE WAS ON HAND AS FREE BROWNBAG LUNCHES WERE DISTRIBUTEDAT TILDEN MIDDLE SCHOOL INSOUTH PHILADELPHIA.THIS IS ONE OF THE 30 LOCATIONAS CROSS THE SIT THAT I WILLBE PROVIDING MEALS WHILESCHOOLS ARE CLOSED, DUE TO THEOUTBREAK.STUDENT CAN GET UP TO TWO GRABAND GO MEALS DAILY.IT IS A ONCE IN A LIFETIMEOPPORTUNITY THAT THE SCHOOLDIFFICULTIES TRICK...UNAUDIBLE.TOMORROW WE WILL ADD OTHERTACTICS THAT PEOPLE CAN PICKUP, JUST GENERAL GRADESPECIFIC PACKETS THAT WILLKEEP CHILDREN ENGAGED INLEARNING WHILE THEY ARE OUT OF




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