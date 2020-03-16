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Here are the free educational subscriptions offered due to school closings

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The blog offers additional tips such as taking virtual field trips, five-minute crafts, and active games to help kids who are bouncing off the walls

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