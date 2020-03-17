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St. Lucie County in talks to declare state of emergency

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:12s - Published < > Embed
St. Lucie County in talks to declare state of emergency

St. Lucie County in talks to declare state of emergency

Another Treasure Coast community is considering taking emergency actions in response to Coronavirus concerns.

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St. Lucie County in talks to declare state of emergency

TAKING EMERGENCY ACTION INRESPONSE TO CORONAVIRUSCONCERNS.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVE'SSABIRAH RAYFORD IS LIVEOUTSIDE OF THE ST.

LUCIECOUNTY COMMISSION CHAMBERS INFORT PIERCE.SABIRAH, WHAT WOULD THIS MEAAT TEN THIS MORNING ST.

LUCIECOUNTY COMMISSIONERS WILLDECIDE WHETHER OR NOTDECLARE A STATE OF EMERGENCY.DECLARING A STATE OF EMERGENCYWOULD ALLOW THE COUNTY TOCLOSE BEACHES AND SET ACURFEW.

IT WOULD ALSO ALLOWTHEM TO FUNDS FOREMERGENCY-RELATED COSTS ANDACTIVATE THE COUNTYEMERGENCY OPERATIONS CENTER.OVER THE WEEKEND MARTIN COUNMADE A SIMILAR MOVE AND THEIRSTATE OF EMERGENCY IS ACTIVEUNTIL MARCH 23RD.

THE CITY OSTUART IS PLANNING TO HOLD ASPECIAL COMMISSION MEETINGTODAY AT 10 THIS MORNING TODISCUSS THEIR EMERGENCY PLAN.INDIAN RIVER COUNTY LEADERSSAY THEY TOO HAVE DISCUSSEDTHE MATTER, BUT HAVE NOTSCHEDULED AN OFFICIAL MEETINWEFROM THE MEETING ON TV ANDONLINE AT WPTV DOT COM.REPORTING LIVE IN ST LUCIECOUNTY SABIRAH RAYFORD WPTNEWS CHANNEL




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