Las Vegas man waits for Coronavirus test

FROM A HOSPITAL BED 48-YEAR-OLDGUIDO MANTILLA SAT INISOLATION.GUIDO MANTILLA " I AM IN AROOM BY MYSELF WITH DOORS ANDSIGNS IN THE FRONT PEOPLE HAVETO WEAR A WHOLE BUNCH OF STUFFBEFORE THEY COME IN MY ROOM."ADMITTED TO SUNRSE HOSPITALEARLIER THIS WEEK WITH FLU-LIKESYMPTOMS.GUIDO MANTILLA "SORE THROAT,EAR ACHE...SHORTNESS OF BREATH,I HAD WHAT ELSE (RUBS HEAD)"THE PROBLEM IS GUIDO SAYS HETESTED NEGATIVE FOR THE FLU.GUIDO MANTILLA "I TOOK THE FLUTEST I AM NEGATIVE NO FLU AND IHAVE ALL THE SYMPTOMS." LEAVINGHIM IN FEAR OF WHAT HE SAYS ISTHE ONLY OTHER POSSIBILITY ----COVID-19GUIDO MANTILLA "MY DOCTOR TOLDME LISTEN WE DON'T HAVETHE CORONAVIRUS TEST HERE ITDOES NOT EXIST AND IF YOU COMEOUT NEGATIVE IN YOUR FLU TEST 1AND 1 IS 2 YOU GOT THE OTHER."WITHOUT A TEST GUIDO DOESN'TKNOW HIS STATUS ....LEAVING HIMTO WONDER WHYAREN'T MORE COVID-19 TEST KITSAVAILABLE HERE IN THE VALLEY.WE REACHED OUT TO SUNRISEHOSPITAL FOR ANSWERS IN ASTATEMENT THEY SAID IN PART...."THE STATE RECOMMENDS IMMEDIATETESTING ONLY FOR INDIVIDUALSWHOM IT WOULD CHANGE THEIRCOURSE OFTREATMENT.PRESUMPTIVELY POSITIVE PATIENTSOR PATIENTS UNDER CONSIDERATIONARE PLACED IN APPROPRIATEPRECAUTIONS.THE COVID-19 TEST IS CURRENTLYONLY AVAILABLE THROUGHCOMMERCIAL REFERENCEDLABORATORIES WHOM WE PARTNERWITH TO PROCESS THE TEST ANDPROVIDERESULTS."GUIDO WAS RELEASED FROM THE