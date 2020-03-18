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Southern Arizona grocery stores open doors early for seniors

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:10s - Published < > Embed
Southern Arizona grocery stores open doors early for seniors
Grocery stores are holding special morning hours for seniors to shop.
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Southern Arizona grocery stores open doors early for seniors

PLACE FROM 5 TO 6AM.

HERE IS ALOOK AT SOME VIDEO FROM EARLY.WITH ALL THE PANIC SHOPPINGWE'VE SEEN -- SENIORS AREHAVING A HARD TIME SHOPPING.THEY'RE ONE OF THE MOSTVULNERABLE GROUP AGAINST THECORONAVIRUS.

EVEN WITHADJUSTED HOURS -- LIMITATIONSARE STILL IN PLACE FOR POPULARITEMS LIKE TOILET PAPER --HAND SANITIZER -- AND SOAPS.BASHA'S WAS JOINED TODAY BYAJ'S AND FOOD CITY.

TOMORROWSAFEWAY AND ALBERTSONS WILLSTART RESERVING EVERY TUESDAYAND THURSDAY FROM 7-9AM FORSENIORS.

THIS STORE IS NOW ONREGULAR HOURS -- OPEN TIL 9PM.BUT -- WE'LL BE OPENING AGAINTOMORROW STARTING AT 5AM FORSENIORS.

REPORTING LIVE ATBASHAS' VV -- KGUN9 OYS.THIS TOOK PLACE FROM 5 TO 6AM.HERE IS A LOOK AT SOME VIDEOFROM EARLY.

WITH ALL THE PANICSHOPPING WE'VE SEEN -- SENIORSARE HAVING A HARD TIMESHOPPING.

THEY'RE ONE OF THEMOST VULNERABLE GROUP AGAINSTTHE CORONAVIRUS.

EVEN WITHADJUSTED HOURS -- LIMITATIONSARE STILL IN PLACE FOR POPULARITEMS LIKE TOILET PAPER -- HANDSANITIZER -- AND SOAPS.

BASHA'SWAS JOINED TODAY BY AJ'S ANDFOOD CITY.

TOMORROW SAFEWAY ANDALBERTSONS WILL START RESERVINGEVERY TUESDAY AND THURSDAY FROM7-9AM FOR SENIORS.

THIS STOREIS NOW ON REGULAR HOURS -- OPENTIL 9PM.

BUT -- WE'LL BEOPENING AGAIN TOMORROW STARTINGAT 5AM FOR SENIORS.

REPORTINGLIVE AT BASHAS' VV -- KGUN9OYS.




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PamelaMonke1

Pamela Monke Safeway and Albertsons will start senior hours Tuesdays and Thursdays from 7 a.m. to 9 a.m. Southern Arizona groce… https://t.co/9QgAhAvxT4 2 hours ago

BulldogD_91

NoFear RT @kgun9: Southern Arizona grocery stores open doors early for seniors. @vvernachio https://t.co/TY3KeTsB7L https://t.co/ZJ57UvISZC 3 hours ago

kgun9

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