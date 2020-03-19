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Rural school districts working to help food insecure students in light of COVID-19 closures

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:47s - Published < > Embed
Rural school districts working to help food insecure students in light of COVID-19 closures

Rural school districts working to help food insecure students in light of COVID-19 closures

School districts all over Idaho are making the choice to close their doors before spring break as a precaution to prevent the spread of COVID-19.

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Rural school districts working to help food insecure students in light of COVID-19 closures

ALL OVER IDAHO AREMAKING THE CHOICETO SHUT THEIRDOORS AS APRECAUTION TOPREVENT THESPREAD OF THENOV-ELCORONAVIRUS.FOR STUDENTS THATDEPEND ON SCHOOLFOR BREAKFAST ANDLUNCH... THOSEEARLY SCHOOLCLOSURES MAKE AHUGE DIFFERENCE INTHEIR DAY TO DAYLIFE."OFTENTIMES THEONLY TIMES SOMESTUDENTS GET FOODIS WHEN THEY'RE ATSCHOOL.

SO WHENWE'RE CLOSED,RIGHT NOW WE'REJUST WORKING TOFIND OUT WHO ARETHOSE STUDENTSWITH FOODINSECURITIES ANDHOW CAN WE HELP."EARLIER THIS WEEK...WE TOLD YOU HOWTHE BOISE SCHOOLDISTRICT IS WORKINGTO HELP STUDENTSSTRUGGLING WITHFOOD INSECURITY....BUT COMING UPTONIGHT AT 10... SIXON YOUR SIDE'SNATASHA WILLIAMSWILL EXPLORE HOWDISTRICTS IN RURALPARTS OF IDAHO AREWORKING TO MAKESURE STUDENTSHAVE ACCESS TOEVERYTHING THEYNEED WHILE SCHOOLIS CLOSED.




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