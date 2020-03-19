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Managing anxiety and stress during the outbreak

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:19s - Published < > Embed
Managing anxiety and stress during the outbreak
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Managing anxiety and stress during the outbreak

ROUTINE....AND MANY AREFEELING STRESSEDAND ANXIOUS.N-B-C 26'S ABIGAILHANTKE IS HERE WITHTIPS ON HOW TOMANAGE YOURMENTAL HEALTH.ABIGAIL?THIS IS A TIME WHENWE KNOW SO MUCHABOUTCORONAVIRUS...BUTAT THE SAME TIME SOLITTLE...I TALKED WITHFAMILY SERVICES INGREEN BAY...ANDTHEY SAY IT'S OK TOBE STRESSED RIGHTNOW.BUT HOW TO HANDLETHAT STRESS IS WHATTHEY SAY ISIMPORTANT TO KNOW.I SAT DOWN WITH LOISMISCHLERTHE VICE PRESIDENTOF FAMILYSERVICES...SHE SAYSTHIS IS A TIME TOPAUSE AND REFOCUS.WHILE THE EFFECTSOF THEOUTBREAK...LIKEHAVING TO STAYHOME, RESTAURANTSCLOSING, CAN STIRUPEMOTIONS...MISCHLERSAYS TRYING TOREMEMBER THEINTENT BEHIND ALL OFTHE PRECAUTIONS TOCONTAIN THEOUTBREAK...CANHELP EASE YOURMIND OF THECHANGES HAPPENINGIN YOUR LIFE.3.56 if we can catchourselves with some ofthose absolute negativelanguages and begin toshift to where is theopportunity or whatchanges in our lives andour community do we getto make, despite the factits stressful for everyoneright now."SHE ALSO SAYSBREATHINGEXERCISES OR GOINGOUT FOR A WALK CANHELP...AND TRYING TO STICKTO AS MUCHNORMALCY IN YOURLIFE IS CRITICAL TOKEEPING YOURANXIETY AND STRESSDOWN.WE'LL HEAR MORETIPS FROM HERCOMING UP TONIGHTAT SIX.




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Kevin Roth 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 - (Text TRUMP to 88022) RT @NIMHgov: Feelings of anxiety and uncertainty are completely normal during times like this. If you need support coping with the events o… 3 minutes ago

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Steve RT @NorahODonnell: On tonight's @CBSEveningNews, we spoke to Dr @LDamour about managing stress and anxiety during the coronavirus outbreak.… 17 minutes ago

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Carol Blymire RT @NIHDirector: #COVID19 outbreak may be stressful to you & your loved ones. It may be difficult to cope w/the fear & anxiety, particularl… 21 minutes ago

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SW Counseling Svcs Many things have been negatively affected by the coronavirus outbreak. This is especially evident as workplaces beg… https://t.co/gy05GRxjhm 21 minutes ago

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