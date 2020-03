Largas filas en tiendas de Chico 3 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Largas filas en tiendas de Chico La tienda Winco en Chico solo está permitiendo a cierto número de personas entrar a la vez, mientras tanto Food Maxx ya comenzó a contratar más gente para rellenar los anaqueles. 0

shares ShareTweetSavePostSend Largas filas en tiendas de Chico Mientras que la gente se forma afuera de winco, los empleados de solamente esán dejando a poca gente entrar a la vez a la tienda. Una mujer dijo que ella llego una hora antes de que abrieran la tienda y se encontó una ínea ya formada. Algunos compradores dicen que la gente espera 15 minutos antes de entrar. Ellos tambén dicen que aunque se vea ocupado por afuera, adentro los cosas no esta tan mal. Los empleados de winco se negaron a responder sobre la ínea o por cuanto tiempo planean monitorear las íneas. Por otro lado una mujer en foodmaxx dice que comienza a preocuparle la falta de comida. Quien sabe cuando van a poder tener mas vegetales, mas frutas mas carne. No hay carne alla adentro. Nomas compre un chiquito de carne asada. Fue todo lo que habia. Nos tenemos que tener la calma tomen todo dia por dia no se pongan crazy creo que todo va a estar bien nadamas tenemos que tener fe food maxx dice que esá trabajando las 24 horas para rellenar los estantes lo ás ápido posible. Dicen que si un arículo no esá en el estante, los compradores deben volver a intentarlo al ía siguiente porque esán sacando los productos del almaén lo ás ápido posible. Tambén me dijeron que esán contratando a cientos de nuevos empleados en todo el estado para mantenerse al ía





You Might Like

Tweets about this