Cierran cines y gimnasios en Chico 19 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Cierran cines y gimnasios en Chico El cine en Chico Tinseltown y los gimnasios populares In Motion y Chico Sports Club cerraron para ayudar con el distanciamiento social. 0

shares ShareTweetSavePostSend Cierran cines y gimnasios en Chico Con el creciente úmero de comunidades exhortando al distanciamiento social, los cines cinemark se han unido al esfuerzo. Comenzando hoy todos los cines cinemark estaán cerrados. Por teéfono un empleado del cine tinseltown en chico confirmo que ya estaban cerrados. En un comunicado el director de la empresa dice que estan cerrando para prevenir la propagacón del coronavirus. Si usted ya compro tickets, la compaía dice que recibián un reembolso. Los cines permaneceán cerrados hasta que cinemark crea que es seguro volver a abrir al úblico. ## tambén los gimnasios locales in motion fitness y chico sports club han cerrado sus operaciones temporalmente. Esto viene luego de que el gobernador gavin newsom llamo a los gimnasios y clubes de salud a ayudar a detener la propagacón. Chico sports club estaá cerrado hasta nuevo aviso. Tambien in motion fitness estaá cerrado hasta el primero de abril. Todos las membreías de in motion seran congeladas sin ninún





