En el Condado de Shasta dos personas en cuarentena
En el Condado de Shasta hay dos personas en cuarentena por posible exposición al coronavirus.

shares ShareTweetSavePostSend En el Condado de Shasta dos personas en cuarentena Servicios de salud y humanos del condado de shasta dice que dos personas esán en cuarentena por posible exposicón al coronavirus. Hay 21 laboratorios de salud estatales y del condado que prueban el coronavirus y el condado de shasta es uno de ellos. Los funcionarios estatales de salud ública tambén dicen que los laboratorios de salud ública tienen suficientes pruebas para aproximadamente 9000 personas. Shasta health dice que hay una escasez de kits de prueba aqí. Tambén hay laboratorios privados que tienen sus propios kits de prueba. Esos kits no provienen del estado. Pero si un laboratorio privado se encuentra con un caso positivo de coronavirus. Notificaía inmediatamente





