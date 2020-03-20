Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

Video Credit: KSBW - Duration: 02:39s - Published < > Embed
Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Social distancing is a way of life for KSBW anchor Lauren Seaver and her son Braden

CENTRAL COAST UNDERSHELTER IN PLACEORDERS....THE PUBLIC ISASKED NOT TO LEAVEHOME EXCEPT FOR"ESSENTIAL TRAVEL"...IF YOU DO HAVE TOLEAVE HOME...YOU AREASKED TO PRACTICESOCIAL DISTANCING...AS YOU MAY HAVENOTICED...HERE ATKSBW ...WE ARE ALSOPRACTICING SOCIALDISTANCING...ACTION NEWS SUNRISEANCHOR LAUREN SEAVERHAS BEEN ONASSIGNMENT...WORKINGFROM HOME...SHE HAS MORE MOREON THE IMPORTANCE OFFOLLOWING THESEGUIDELINES..##BY NOW, WE KNOWTHE TERM 'SOCIALDISTANCING' ALL TOOWELL.THE NEW GUIDELINESANNOUCED BY THEWHITE HOUSE THISWEEK....URGING AMERICANS TOAVOID TRAVEL, SOCIALGATHERINGS, SHOPPINGTRIPS, RESTAURANTS,AND BARS.IN MY PERSONALEXPERIENCE....SOCIALDISTANCING WORKS.IT WILL SAVE MY SON'SLIFE....AND SO MANYOTHERS.YOU MAY REMEMBERMY SON, BRADEN, WASBORN LAST FEBRUARYWITH A LIFETHREATENINGCONDITION....CONGENITALDIAPHRAGMATIC HERNIA...OR C-D-H.HE WAS BORN WITHONLY 20-PERCENT LUNGVOLUME...AND SPENTMONTHS FIGHTING FORHIS LIFE...IN THE I-C-UAT JOHNS HOPKINS ALLCHILDRENS HOSPITAL.TWO WEEKS ON THEHIGHEST FORM OF LIFESUPPORT AND THREESURGERIES LATER...HEWAS DISCHARGED.WE WERE GIVEN THEGREEN LIGHT TO HEADHOME...BUT ALSO A WARNINGFROM OUR MEDICALTEAM...THAT BRADENWOULD HAVE TO STAYHEALTHY FOR A FEWYEARS...EVEN A REGULARCOLD COULD BE DEADLYFOR HIM.SOCIAL DISTANCING &GOOD HYGIENE ARE NOTNEW PRACTICES FOR OURFAMILY.WE'RE PROBABLYEXPERTS AT THIS POINT.THAT BEING SAID, INOUR "EXPERT OPINION"ITWORKS!

IN THE LASTYEAR, WE'VE MANAGEDTO KEEP BRADEN VERYHEALTHY ....BYAVOIDING SOCIALGATHERINGS, SPORTINGEVENTS, CONCERTS, ANDTRIPS.WE'VE ALSO BEEN DEEPCLEANING DOORHANDLES, LIGHTSWITCHES, CELL PHONESON A NEAR DAILY BASISAND WASHING OURHANDS ABOUT AHUNDRED TIMES A DAY.IN THE NEXT FEWWEEKS/MONTHS, AS YOUADJUST TO THISTEMPORARY PAUSE TO'NORMAL LIFE', PLEASEREMEMBER WHY WE'REDOING THISTO PROTECTTHOSE WHO ARE MOSTAT RISK OF DYING FROMCOVID-19, LIKE MYSWEET B.OUR PRECIOUS BOYSTILL HAS EXTREMELYTINY LUNGS....AND NOTENOUGH TO FIGHT ANUPPER RESPIRATORYINFECTION.PLEASE THINK OF HIMAND ALL OF THOSE INTHE EXTREMELYVULNERABLE GROUPWHO NEED OUR HELPRIGHT NOW.I BEG YOU TO DO THERIGHT THING: WASHYOUR HANDS AND JUSTSTAY HOME###LAUREN SEAVERREPORTING.HERE'S A CLOSERLOOK AT WHAT SOCIAL-DISTANCING ACTUALLYMEANS IN YOUR EVERYDAY LIFE.SKIP THE CROWDS --THERE ARE ALREADYLIMITATIONS ON LARGEEVENTS... YOU SHOULDHAVE NO GATHERINGS OFMORE THAN 10 PEOPLE.POSTPONE ANYPARTY YOU WEREPLANNING TO THROW.ORDER GROCERIES ORMEALS TO YOUR HOME.WAVE TO PEOPLE --DON'T SHAKE HANDS ORHUG.TRY TO STAY SIX FEETAWAY FROM OTHERS.###AND DO GO OUTSIDE.##




You Might Like


Tweets about this

ZeldaHunk

Jesse Campøs 🥀 RT @JoshAdamMeyers: Here is some advice for how to handle life during Social Distancing. Be safe everybody! Please share❤️ https://t.co/h7W… 36 seconds ago

jbmauii

bitch puddin i’ve been social distancing all my life y’all weak 40 seconds ago

kirsten525

🌙 RT @ricci_richy: DILG: Vico, tricycles are not allowed because you can’t maintain social distancing if you use them. Be creative! MVS: Th… 41 seconds ago

Quaanhh_

✖️Yes, I met WINNER✖️ RT @lostdeer_: "at least hoon keep the social distancing" Girl he just out with his friend, eating in restaurant literally few days ago...… 1 minute ago

rsvp89

:) RT @AllegraFelina: Throwback to happier times. The # of COVID-19 cases in my state is at 1,376, death toll at 60. My county alone has about… 2 minutes ago

blissberryfarm

Larry Masterson What a clear & concise message on the importance of the life saving action of social distancing. Please, stay at ho… https://t.co/2Gjw0KEbBw 2 minutes ago

eskrimcone

Anti hipokrit hipokrit club ♥ Social distancing??? My whole life is about social distancing. What’s new? 😶 2 minutes ago

kau_shik

Kaushik People are talking about Social distancing now. I have been doing that in my whole life. #SocialDistanacing #distance #COVID2019 #corona 3 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Central London remains busy despite WHO "social distancing" advice [Video]

Central London remains busy despite WHO "social distancing" advice

Central London was crowded with locals and tourists on Saturday (March 14th) - a stark contrast to other European capitals where residents are practising "social distancing" to avoid spreading the..

Credit: Newsflare     Duration: 01:19Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.