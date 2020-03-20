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Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

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Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

FIRST BOLLYWOOD CELEB HAS TESTED POSITIVE FOR THE NOVEL CORONAVIRUS.

SINGER KANIKA KAPOOR HAS CONFIRMED IN AN INSTAGRAM POST THAT SHE HAS TESTED POSITIVE FOR COVID-19 IN LUCKNOW.

CHIEF MINISTER UDDHAV THACKERAY ON FRIDAY ORDERED CLOSING OF OFFICES AND SHOPS IN MUMBAI METROPOLITAN REGION, PUNE, PIMPRI AND NAGPUR TILL MARCH 31 TO CURB ANY POSSIBILITY OF THE CORONAVIRUS INFECTION SPREADING.

BHARATIYA JANATA PARTY LEADER JYOTIRADITYA SCINDIA SAID ON FRIDAY THAT PEOPLE OF MADHYA PRADESH HAVE WON AFTER CHIEF MINISTER KAMAL NATH TENDERED HIS RESIGNATION, AHEAD OF THE SUPREME COURT-ORDERED TRUST VOTE DEADLINE and other news

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Madhumi88792572

Madhumita Das RT @blessyoualways: #CoronavirusOutbreakindia #Sidnaaz Delhi metro will be closed on 22 march From 7 am till 9 pm Because of janta curf… 2 minutes ago

being_tabas

Har Saans Me Nationalism🤗🙏 RT @AdityaRajKaul: Delhi Metro to remain shut in view of ‘Janta Curfew’ in New Delhi on Sunday. https://t.co/PHdrKUP7FA 5 minutes ago

ShikhaS47755038

Shikha Srivastava @LucknowMetro_ please save us from corona virus and closed the Lucknow metro on 22 march 2020 on janta curfew 🙏when… https://t.co/0VPCCzt54m 11 minutes ago

koul_anil

Anil Koul RT @ANI: Delhi Metro Rail Corporation: In the wake of ‘Janta Curfew’ to be observed on 22nd Mar, DMRC has decided to keep its services clos… 11 minutes ago

sarkarimirrorr

sarkarimirror Delhi metro services to remain shut on Sunday In wake of PM Modi's announcement, Delhi Metro services will not fun… https://t.co/VF03rmvc8B 13 minutes ago

newsFromDel

Delhi news Delhi Metro To Be Closed On Sunday As Part Of PM's "Janata Curfew" Move (via: https://t.co/438ed1arWY) https://t.co/h29nCKEX3k 22 minutes ago

imDineshGiriraj

Diनेश गिरिRaj A collaborative decision of @OfficialDMRC Delhi Metro to remain shut on March 22 in wake of PM's 'Janta curfew' cal… https://t.co/W5L6chUBSx 41 minutes ago

kant_bhar

RK RT @AdityaRajKaul: Delhi Metro to remain shut in view of ‘Janta Curfew’ in New Delhi on Sunday. 56 minutes ago


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