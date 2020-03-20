Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Man who died from Coronavirus visited Casino

Man who died from Coronavirus visited Casino

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:58s - Published < > Embed
Man who died from Coronavirus visited Casino

Man who died from Coronavirus visited Casino

A man who died from the Coronavirus visited the casino in Among the drugs mentioned by Trump were choloroquine and hydroxycholoroquine — two drugs that have already been approved by the FDA to treat malaria and arthritis..

Two employee had contact with that man.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Man who died from Coronavirus visited Casino

NAPLES BEACHES ARE ALSO CLOSED.THE FULL LIST OF CLOSURES IS UPON OUR WEBSITE.SEMINOLE GAMING HAS CONFIRMEDONE PERSON WHO DIED FROMCORONAVIRUS IN LEE COUNTYVISITED THEIR FACILITY INIMMOKALEE ON MARCH 3RD WITH HISWIFE.A CASINO SPOKESPERSON SAYS THEMAN CAME INTO CONTACT WITH TWOEMPLOYEES..

WE’RE TOLD THEY HAVE*NOT BEEN TESTED, BUT WERE MADEAWARE OF THE SITUATIONCONGRESS WOMAN HEATHERFITZENHAGEN IS CALLING FOR THECASINO AND HOTEL TO CLOSE.

IN APRESS CONFERENCE, GOVERNOR RONDESANTIS SAID HE SPOKE WITH THESEMINOLE TRIBE LEADER WHOASSURED HIM, HEALTH IS THEIRMAIN PRIORITY***SOT***<< sot Governor DeSantis"they have seized their barsthey have imposed socialdistancing, and they basicallyreiterated to doing that, andthey have much more limitedoperations, but they said theywere going to put health first"




You Might Like


Tweets about this

camelslayerseb

Sebastian Lee RT @FOXLA: #BREAKING: A Glendora man who died just days ago after testing positive for COVID-19 recently visited Walt Disney World and Univ… 3 minutes ago

FlyingFlam1ngo

Johnnny “no shoes” anti social media influencer RT @fox35orlando: REST IN PEACE: A California man who died just days ago after testing positive for coronavirus recently visited Walt Disne… 4 minutes ago

jgobble

Jann Gobble Those people who were at @Disney World and/or @UniversalORL AFTER we knew of #coronavirus ~2 wks ago? A 34-y/o man… https://t.co/vb7epCCO2D 4 minutes ago

fox35orlando

FOX 35 Orlando REST IN PEACE: A California man who died just days ago after testing positive for coronavirus recently visited Walt… https://t.co/i57vevdhHP 38 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.