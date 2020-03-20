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Montgomery County Announces It Has At Least 68 Coronavirus Cases

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Montgomery County Announces It Has At Least 68 Coronavirus Cases

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The county put out a plea for residents to donate masks to help health care workers and first responders.

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Montgomery County Announces It Has At Least 68 Coronavirus Cases

SO THEY ARE ENCOURAGING PEOPLETO SIGN UP FOR BLOOD DONATIONAPPOINTMENTS IN THE FUTURE,JESSICA.MONTGOMERY COUNTY ANNOUNCEDIT HAS AT LEAST 68 CASES OFCOVID 19.COUNTY PUT ON A PLEA FORREDEPARTMENTS TO DONATE MASKOF ANY TYPE TO HELP HEALTHCARE WORKERS AND FIRSTRESPONDERS.MAYBE YOU ARE A LANDSCAPINGBUSINESS OR A BUSINESS THATYOU USE A CERTAIN CLEANINGPRODUCTS THAT REQUIRES A MASKWHEN YOU USE CERTAIN PRODUCTS,IF YOU ARE AT THE MOMENT NOTWORKING AND YOU HAVE MASK THATYOU WOULD BE WILLING TO TOENATE TO THE COUNTY WE CAN USEMASKS OF ANY TYPE.THESE MASKS WILL BE USED FORFIRST RESPONDERS, THEY WILL BEDONATE TODD HOSPITALS ASNEEDED.WE WOULD BE GRATEFUL FORANYONE HOIST WILLING TO DONATEANY UNUSED SUPPLIES OF MASKTHAT THEY CAN SPARE.FINAL PREPARATIONS AREWRAPPING UP FOR MONTGOMERYCOUNTY, DRIVE THROUGH TESTINGSITE.IT WILL BE OPENED TOMORROW INUPPER DUBLIN ON THE TEMPLEUNIVERSITY AMBLER CAMPUS.



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