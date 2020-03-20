Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Pennsylvania Gov. Tom Wolf Takes Drastic Step To Limit Spread Of Coronavirus

Pennsylvania Gov. Tom Wolf Takes Drastic Step To Limit Spread Of Coronavirus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:08s - Published < > Embed
Pennsylvania Gov. Tom Wolf Takes Drastic Step To Limit Spread Of Coronavirus
Howard Monroe reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Pennsylvania Gov. Tom Wolf Takes Drastic Step To Limit Spread Of Coronavirus

PEOPLE ARE NOT TAKING SOCIALDISTANCING AND RECOMMENDATIONTOSS STAY AT HOME SERIOUSLY.GOVERNOR WOLF IS TAKINGDRASTIC MEASURES TO SLOW THESPREAD OF THE CORONAVIRUS,LAST NIGHT HE CLOSED ALLBUSINESSES IN THE STATE DEEMEDNONLIFE SUSTAINING."EYEWITNESS NEWS" REPORTERHOWARD MONROE IS LIVE, IN FAIRMOUNT WITH THE IMPACT IT ISHAVING AND LOOK AT WHAT ISOPENED SHOULD YOU NEED HELPWITH SOMETHING, HOWARD.REPORTER: WE HAVE SEEN MANYPEOPLE OUT HERE ON FAIRMOUNTAVENUE ALL AFTERNOON LONG,HOWEVER, MANY BUSINESSES HEREAND ELSEWHERE ARE CLOSED.AS OF RIGHT NOW THEY DON'TNECESSITY WHEN THEY WILL OPEN.COME MONDAY TO DAY FRIDAY,COME MONDAY WHO KNOWS HAD WHATWILL HAPPEN.REPORTER: CORONA I VIEWRUST LEADING TO UNCERTAINTIMES FOR BUSINESSES.THIS UPS STORE ON NORTH THIRDSTREET IN NORTHERN LIBERTIESREMAINS OPENED BUT THEY DO INTHE NECESSITY FOR HOW LONG.WE HAVE GOTTEN THROUGH THECOMMUNITY IN THE PAST COUPLEOF YEARS.WE ARE NOT AVAILABLE TO THEMAND THEIR MOST TRYING TIMES ITIS HARD BREAKING.REPORTER: BUSINESS THAT ISCANNERY MAIN OPENED INCLUDINGGROCERY STORES, BIG BOXRETAILERS, GAS STATIONS,DOCTOR, DENTISTS ANDVETERINARIAN OFFICERS, PLAINSREPAIR SHOPS AND LAUNDROMATS.RESTAURANT CAN ONLY OFFER TAKEOUT SERVICE BUT HARDWARE SHOPSCAN EXTRA OPENED.THIS JIFFY LUBE ON CITY AVENUEWAS STILL DOING REPAIRS BUTCUSTOMERS WERE TOLD TO WAIT INTHE CARS AS OPPOSE TODD GOINGIN THE WAITING ROOM.BUSINESSES CATEGORIZED ASNONLIFE SUSTAINING AND FORCEDTO CLOSE INCLUDES CLOTHINGSTORES, TAX PREPARATIONOFFICES, FLORIST, SPECIALTYSTORES AND FLOWER SHOPS.I DON'T KNOW WHAT ELSE TODO WORK WISE BESIDE CUTTINGHAIR.THAT IS ALL I CONTACT THAN DO.REPORTER: CARLOS IS A,BARBER IN THE BELL A VISTANEIGHBORHOOD.GOVERNOR WOLF ORDERED THEM TOSHUT DOWN ON THURSDAY.IT IS LOOKING TIGHT BECAUSEWITH OUR SMALL BUSINESS, IDON'T KNOW, MAN WE RELY ONTHIS WE DON'T GET PAID SALARY.WE DON'T GET PAID HOURLY.WE RELY FOR A PERSON TO COMEIN FOR A HAIRCUT, YOU KNOW.REPORTER: GOVERNOR WOLFSAYS ENFORCEMENT WILL BEGIN ATMIDNIGHT.WE HAVE A FULL LIST WHAT ISALLOWED TO BE OPENED AND WHATCAN BE ON OUR WEBSITE AT CBSPHILLY.COM.



Recent related news from verified sources

Willow Grove and Plymouth Meeting malls to temporarily close

Pennsylvania Real Estate Investment Trust is closing the Plymouth Meeting Mall and Willow Grove Park...
bizjournals - Published

Pa. orders shut down of restaurants, other businesses statewide to stop coronavirus spread

Gov. Tom Wolf is ordering a mass shutdown of bars, restaurants, and some other businesses in...
Delawareonline - Published


You Might Like


Tweets about this

twright55

Tatiana Wright Pennsylvania takes drastic steps to stem coronavirus, essentially closing a county: Gov. Wolf https://t.co/oon5jDtPss 1 week ago

pharmaNGS

David Soong Pennsylvania takes drastic steps to stem #coronavirus, essentially closing a county: Gov. Wolf https://t.co/8yaH8UCF6d 1 week ago

dishrag13

Tim Maier RT @PennLive: Watch live: Pennsylvania takes drastic steps to stem coronavirus, Gov. Wolf says https://t.co/eObE15bc5A 1 week ago

PennLive

PennLive.com Watch live: Pennsylvania takes drastic steps to stem coronavirus, Gov. Wolf says https://t.co/eObE15bc5A 1 week ago


Recent related videos from verified sources

What Californians Can and Can't Do Under Gov. Newsom's 'Stay at Home' Order [Video]

What Californians Can and Can't Do Under Gov. Newsom's 'Stay at Home' Order

Nearly 40 million Californians were ordered to stay home and leave only for essential activities as the coronavirus pandemic continues to spread across the U.S.

Credit: KTLA     Duration: 02:55Published
Miami Beach To Broaden Curfew [Video]

Miami Beach To Broaden Curfew

Miami Beach is closing hotels and motels in an effort to stop the spread of COVID-19 and Miami Beach is going another step further by also expanding a curfew starting next week.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 00:22Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.